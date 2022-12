Le CF Montréal et la MLS de retour à RDS

Un match par semaine impliquant une équipe canadienne. Une sélection de rencontres au courant de la saison. Huit matchs éliminatoires de la Coupe MLS, ainsi que la finale. Le tout jusqu’en 2026, année de Coupe du monde masculine en Amérique du Nord.

Voici les grandes lignes de l’entente conclue avec RDS et TSN par la Major League Soccer, pour la télédiffusion linéaire de ses matchs au Canada.

Il a déjà été annoncé que le calendrier complet du circuit Garber sera diffusé sur Apple TV, en vertu du contrat de 10 ans du géant américain conclu avec la ligue plus tôt cette année. Tous les matchs, sans restriction géographique, dans plus d’une centaine de pays, se retrouveront maintenant sur ce service de diffusion en ligne.

Mais les clubs, dont le CF Montréal, voulaient s’assurer d’une présence dans le marché médiatique traditionnel.

RDS prévoit diffuser près de 60 matchs de la MLS par saison, dont un minimum de 14 rencontres du CF Montréal. Ainsi, après l’entente exclusive avec le diffuseur officiel TVA Sports, c’est RDS et TSN qui reprennent le flambeau.

L’entente est de quatre ans, « stratégiquement » jusqu’en 2026, dit la MLS. Aux États-Unis, Fox Sports (FOX, FS1, FOX Deportes) et TelevisaUnivision (Univision/UNIMÁS/TUDN) sont leurs homologues.

Tous ces diffuseurs présenteront aussi une sélection de matchs de la Leagues Cup, un nouveau tournoi annuel mettant aux prises les clubs de MLS et de Liga MX, au Mexique, alors que les deux circuits mettent en pause leurs saisons respectives.

« Nous sommes fiers de poursuivre nos partenariats avec TSN, FOX Sports et Univision, et nous sommes ravis d’être de retour en français sur RDS, a déclaré Don Garber, commissaire de la MLS, par communiqué. Ces chefs de file de l’industrie de la radiodiffusion continuent de démontrer leur engagement profond envers la MLS et le soccer. »

Même son de cloche pour Charles Perreault, directeur général de RDS.

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous accueillons le retour des matchs de la MLS et du CF Montréal en français sur les ondes de RDS, a-t-il indiqué. Cette nouvelle entente contribuera à l’atteinte de notre mission de supporter les clubs évoluant dans le marché québécois et favorisera la mise en place d’initiatives qui dépasseront la diffusion des matchs, et ce, tout au long de l’année. »