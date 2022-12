George Campbell et Zorhan Bassong

Il est jeune, il a du potentiel, et le CF Montréal est prêt à le développer. On ne parle pas ici d’Alistair Johnston ou de Kamal Miller, mais bien de George Campbell. Le défenseur américain est devenu la première acquisition du CFM, cet hiver.

Campbell arrive en provenance d’Atlanta United, en échange de 400 000 $ d’argent d’allocation générale (GAM) en 2023, et de 200 000 $ en 2024. Dans son communiqué, Montréal indique qu’un montant conditionnel de 300 000 $ pourrait aussi être ajouté à cette somme, mais les modalités ne sont pas précisées.

Comme c’est la norme, Atlanta conserve un pourcentage lors d’un éventuel transfert d’un joueur.

On estime que le CF Montréal et son directeur sportif Olivier Renard voient un grand potentiel chez George Campbell. Parce que 900 000 $ de GAM, bien que cette somme soit en partie conditionnelle, ce n’est pas donné. Rappelons toutefois qu’Alistair Johnston avait été acquis pour un total de 1 million de GAM l’an dernier. Il vient d’être transféré au Celtic de Glasgow pour une somme indéterminée, mais que l’on peut facilement jauger à plus que le double.

« Nous sommes très heureux de l’arrivée de George, a souligné Renard dans un communiqué. Il s’agit d’un joueur qu’on avait tenté d’acquérir par le passé, mais son club avait préféré ne pas le laisser partir à ce moment-là. »

« Il possède le type de profil que nous apprécions particulièrement ; jeune, qui ne prend pas de place internationale et que nous pouvons accompagner dans son développement. Je suis très confiant qu’il possède ce qu’il faut pour renforcer notre ligne défensive actuelle. »

Dans une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux, George Campbell s’est dit « reconnaissant et excité de faire partie du club ».

« J’ai hâte de venir, d’aider l’équipe à gagner et de rencontrer tout le monde », ajoute-t-il.

Campbell a 21 ans. En trois saisons avec Atlanta, il a disputé 36 matchs de saison régulière, dont 22 titularisations. Il a obtenu un total de 2151 minutes de jeu.

Il a participé à deux matchs de l’équipe nationale U20 des États-Unis, faisant ses débuts le 5 septembre 2019.

Il a grandi dans l’organisation d’Atlanta, acquis en 2016 par l’académie du club.

En 2022, il a joué 20 matchs en MLS, dont 16 comme partant. Il n’a toutefois pas beaucoup joué en fin de saison.

Dans ce contexte, son acquisition entre dans la même lignée que celles de Djordje Mihailovic ou Kamal Miller : de jeunes joueurs avec du potentiel, qui n’ont peut-être pas la chance de se faire valoir dans leurs clubs respectifs, et qui ont besoin d’un nouveau départ.

S’il prend la même trajectoire que ces deux joueurs, nul doute que cette somme sera bien investie.