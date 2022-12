Explosion de joie au Centre culturel de Montréal : dans une victoire historique, le Maroc s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du monde de soccer en remportant son match contre le Portugal. Une première pour un pays africain.

Des centaines de personnes arborant les couleurs du Maroc se sont retrouvées au Centre culturel marocain du centre-ville de Montréal samedi matin pour assister en direct à ce match historique. Menant à partir de la 42e minute, le Maroc l’a emporté 1-0 dans une lutte serrée entre les deux équipes.

Dans les quelques salles bondées, devant des écrans géants, les partisans du rouge-blanc-vert ont crié et se désolaient au fur et à mesure des mouvements de leur équipe, diffusés sur plusieurs écrans géants. Des femmes, des hommes, des jeunes, des enfants, des personnes âgées : l’évènement historique rassemblait.

Un premier but, au début du match, a été accueilli par des acclamations et de la danse. À quelques minutes de la fin du match, le Maroc menait toujours par un but. L’anticipation était à son comble.

« Je n’ai pas de mots, je suis émue, vraiment émue », a lancé Latifa Menaouar, debout sur une chaise, à quelques minutes de la victoire de son équipe. À ses côtés, Khadija Rouzip, qui porte une gandoura (robe traditionnelle marocaine) aux couleurs des Lions de l’Atlas, a ajouté : « L’histoire est maintenant empreinte du Maroc ! »

Après les cris de joie, la musique marocaine et la danse emplissaient le Centre culturel marocain de Montréal.

« C’est une nouvelle vague de confiance en soi, c’est l’universalité du Maroc sur le monde », a confié avec émotion Yousseg Haimeur, un peu plus loin.

Les spectateurs venaient du Maroc, bien sûr, et de bien d’autres pays comme le Liban, l’Algérie et le Pakistan. « C’est historique, on est fier de notre pays ! », a dit Amine Allab. « Si on l’emporte, ce sera la première équipe africaine à se retrouver en demi-finale de la Coupe du monde. Et le premier pays arabe ! »

« Je ne suis pas Marocain, je suis Libanais », a renchéri son ami, Diaa Alyoussef, mais je suis hyper content aujourd’hui. »