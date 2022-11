PHOTO ALEXANDRE PRATT, LA PRESSE

« Nous sommes coéquipiers au hockey les vendredis. On se parlait toujours de l’équipe canadienne de soccer. Je suis allé à Edmonton pour le match contre le Mexique. Après, j’avais un bon feeling que le Canada allait se qualifier. On s’est parlé, et on a plongé. » – Steve Bianchi (Lorraine) « J’ai joué au soccer depuis 30 ans. J’aime la game, je suis ça. » – Sylvain Gamache (Laval)