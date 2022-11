La colère gronde entre le président de la FIFA et les pays membres

(Doha) Le soccer européen a de nouveau démontré publiquement des signes d’irritation envers le président de la FIFA Gianni Infantino mercredi à la Coupe du monde de soccer au Qatar — cette fois-ci, ce fut en provenance du Danemark.

Graham Dunbar Associated Press

Le pays scandinave a indiqué qu’il n’appuierait pas Infantino, qui tente d’être réélu à son poste en mars prochain. Le président de la fédération danoise de soccer, Jesper Moller, a aussi laissé entendre que son pays pourrait se désaffilier de la FIFA.

« J’y ai de nouveau songé, a admis Moller à un média danois présent au Qatar. Je suis conscient que le Danemark pourrait subir des conséquences s’il est le seul (à quitter la FIFA). Alors il s’agit de voir si nous pourrons ou non discuter. »

La discorde entre le Danemark et le président de la FIFA ne date pas d’hier, a rappelé Moller, qui est également un membre du comité exécutif de la FIFA. Mais les tensions entre l’organisation et l’Europe ont augmenté ces derniers jours.

Infantino a profité d’une conférence de presse à la veille du coup d’envoi du prestigieux tournoi pour dénoncer la société européenne et ses médias, en déclarant qu’ils avaient fait preuve d’hypocrisie en critiquant le pays hôte de la Coupe du monde, le Qatar.

La menace de la FIFA d’imposer des cartons jaunes aux capitaines qui souhaitaient porter le brassard multicolore de la campagne « One Love » contre la discrimination a contraint sept équipes européennes à revoir leurs plans lundi, quelques heures seulement avant la tenue de trois matchs.

Ce fut une prise de bec sans précédent à la Coupe du monde opposant la FIFA aux joueurs, alors que ceux-ci devaient se préparer à disputer certains des plus grands matchs de leur carrière.

Dans le camp allemand, les dirigeants ont mentionné mardi qu’ils songeaient à intenter des procédures légales contre la FIFA devant le Tribunal arbitral du Sport. Le TAS n’a toujours pas reçu de requête formelle.

« Nous devons riposter, a dit Moller. Nous y parviendrons si nous unissons nos forces. Nous sommes tous dans le même bateau. »

Les joueurs allemands ont d’ailleurs couvert leur bouche lors de la traditionnelle photo d’équipe avant leur premier match à la Coupe du monde, vraisemblablement en riposte à la décision de la FIFA de sévir contre les capitaines qui songeraient à porter le brassard multicolore de la campagne’One Love’contre la discrimination au Qatar.

L’équipe s’est alignée pour la photo avant son duel de mercredi contre le Japon, et chacun des 11 joueurs a couvert sa bouche avec sa main droite.

Ces tensions ont trouvé écho jusqu’à Ottawa, mardi.

La ministre canadienne des Sports, Pascale St-Onge, estime que la FIFA a manqué de courage après avoir ordonné lundi aux équipes présentes à la Coupe du monde d’abandonner l’idée que leur capitaine porte le brassard multicolore.

« Les organisations sportives et les fédérations sportives internationales tentent toujours de séparer le sport et la politique, a d’abord évoqué Mme St-Onge en point de presse mardi matin. Mais en prenant une décision comme celle-là, ça demeure une décision politique de l’organisation visant à restreindre la liberté d’expression. Je trouve ça dommage, car je crois qu’il y a moyen pour que les compétitions sportives puissent se dérouler de façon solidaire, fraternelle, tout en permettant une certaine liberté. »

Quand un journaliste lui a demandé s’il s’agissait d’un manque de courage de la FIFA, la politicienne a répondu : « Oui, ou du moins, c’est une décision politique mal avisée ».

Mme St-Onge a rappelé que des athlètes souhaitent simplement exprimer leur soutien à la communauté LGBTQ+, « mais malheureusement la FIFA a choisi de restreindre cette expression-là, alors je trouve ça extrêmement dommage ».

Le Danemark a également irrité la FIFA et le Qatar en élaborant un chandail dénonçant la piètre feuille de route du pays hôte en matière de droits de la personne, ainsi que les mauvais traitements réservés aux travailleurs migrants. L’équipe dispose d’un troisième chandail noir, la « couleur du deuil », en référence aux travailleurs qui ont perdu la vie lors des travaux de construction en vue de la Coupe du monde au Qatar.

Lors du premier match du Danemark au Qatar mardi, l’ex-première ministre Helle Thorning-Schmidt a aussi enfilé un brassard multicolore pour dénoncer l’attitude du pays hôte envers la communauté LGBTQ+. Moller et Infantino ont assisté au match, qui s’est terminé 0-0.

Infantino a déclaré pendant le week-end qu’il avait l’appui de plus de 200 des 211 fédérations membres de la FIFA en vue de sa réélection. Le Danemark et l’Allemagne ont déjà indiqué qu’ils ne l’appuieraient pas.

La date limite pour le dépôt d’une candidature fut le 16 novembre, quelques jours avant que les membres se réunissent à Doha, dimanche. Aucune candidature n’a reçu l’appui nécessaire de cinq fédérations afin de contester Infantino. L’élection doit se dérouler le 16 mars 2023 à Kigali, au Rwanda.

Avec La Presse Canadienne