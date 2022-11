(New York) Le maire de New York, Eric Adams, a annoncé des plans en vue d’un stade de 25 000 places pour le New York City FC de la MLS, tout près du domicile des Mets de New York, le Citi Field.

Karen Matthews Associated Press

Le stade de 780 millions de dollars US devrait être inauguré en 2027, dans Willets Point.

Il sera au cœur d’un projet de 23 acres qui comprendra aussi 2500 logements abordables, une nouvelle école publique et un hôtel, ont déclaré des responsables.

« Nous avons une occasion unique de créer un tout nouveau quartier », a déclaré Adams lors d’une conférence de presse avec d’autres élus, ainsi que des représentants de la MLS et des promoteurs du projet.

Le nouveau stade sera le premier dédié au soccer professionnel à New York.

Champion de la ligue en 2021, le New York City FC a disputé la majorité de ses matchs à domicile au Yankee Stadium dans le Bronx, depuis son arrivée dans la ligue en 2015.

Le stade sera financé de façon privée par les Yankees et les propriétaires du New York City FC, dont le cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan des Émirats arabes unis.

Le cheikh détient aussi Manchester City, en Premier League.

« Aujourd’hui est l’un des jours les plus mémorables de l’histoire de notre grande ligue, a déclaré le commissaire de la MLS Don Garber, qui a grandi près du site du stade prévu.

Garber a dit qu’il rêvait depuis 12 ans d’une « cathédrale » pour le soccer dans Queens.

Depuis des décennies, Willets Point est vu en partie comme un amas d’ateliers de carrosserie, dépourvus d’égouts appropriés.

Propriétaire du terrain, la ville de New York le louera au club et à l’équipe de développement de logements.

Ce groupe comprend Related Companies et Sterling Equities, qui est en partie contrôlée par la famille Wilpon, les anciens propriétaires des Mets.

Le stade sera voisin du Citi Field, où jouent les Mets, et du Billie Jean King National Tennis Center, le site des Internationaux de tennis des États-Unis.