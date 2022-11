Ce n’est pas l’alignement qui voyagera vers le Qatar, mais quand même : le Canada a rappelé huit joueurs du CF Montréal en vue de son match préparatoire contre Bahreïn, le 11 novembre.

En plus des habitués Kamal Miller, Alistair Johnston, Samuel Piette et Ismaël Koné, John Herdman a fait appel aux services de Joel Waterman, Mathieu Choinière, Zachary Brault-Guillard et James Pantemis.

La presque totalité des 21 joueurs invités pour affronter Bahreïn proviennent d’équipes évoluant en MLS et pour qui la saison est déjà terminée. Ainsi, Alphonso Davies, Jonathan David et les autres acteurs de l’unifolié établis en Europe n’y seront pas.

« Il y a des joueurs qui peuvent encore prouver qu’ils ont le niveau pour être sélectionnés dans l’alignement de 26 joueurs » qui ira à la Coupe du monde, a souligné Herdman, mercredi, en visioconférence.

Certains doivent se tenir prêts en cas de blessure, ajoute-t-il. « Et la performance elle-même peut donner une indication que le joueur est en meilleure forme physique que les autres. »

Ainsi, Choinière obtient son tout premier rappel avec l’équipe sénior. Brault-Guillard y est de retour pour la première fois depuis le 2 février dernier. Pantemis avait été réserviste lors des huit premières rencontres de qualification dans l’Octogonale.

« Zach fait partie de notre équipe depuis longtemps, rappelle Herdman. Il a accumulé beaucoup de minutes l’an dernier, mais beaucoup moins cette année, malheureusement. Avec le succès qu’a connu Montréal, ça a été un alignement difficile à percer. Surtout qu’Alistair Johnston a si bien fait [à sa position]. »

En les invitant au Moyen-Orient pour ce match dans un « environnement désertique », Herdman souhaite leur donner « l’expérience d’une préparation pour la Coupe du monde ».

« On ne sait pas ce qui peut se passer. Et s’ils peuvent s’enlever de la pression et bien performer, ils seront toujours dans la conversation. »

L’avantage qu’ont les « boys » du CF Montréal, aux yeux du sélectionneur, vient du fait qu’ils ont été impliqués dans les éliminatoires de la MLS jusqu’au 23 octobre. A contrario, la saison des gars du Toronto FC, notamment, s’est terminée deux semaines plus tôt.

« Ils ont une bonne forme physique et ils sont prêts. Selon cette perspective, on peut se fier à eux. Le message que je leur envoie est de s’engager, de contribuer, de faire le meilleur travail possible dans cet environnement, de s’enlever la pression de devoir faire telle ou telle chose pour être choisi, et voir où ça va les mener. »

Le malheur des uns…

La journée a mal commencé pour John Herdman. Il s’adressait aux médias quelques minutes après avoir discuté avec son défenseur central Scott Kennedy. Ce dernier s’est blessé à une épaule le week-end dernier, lors d’un match de deuxième division allemande, et ratera donc la Coupe du monde.

« J’ai vécu des moments difficiles dans ma carrière, mais celui-là l’était particulièrement », raconte l’Anglais.

Des joueurs comme Kennedy ont fait des « sacrifices » pendant le processus de qualification, rappelle-t-il. Comme de voyager pendant la pandémie, alors que « sa famille lui disait de ne pas le faire ».

Cette absence malheureuse ouvre cependant la porte à une possibilité plus concrète pour Joel Waterman.

Le défenseur central du CF Montréal a fait partie de la troupe qui a affronté le Qatar et l’Uruguay en septembre dernier, sans toutefois fouler le terrain. Il pourrait jouer gros contre Bahreïn, le 11 novembre.

Surtout que mercredi, Herdman a eu l’occasion de vanter son homologue du Toronto FC, Doneil Henry. Une blessure a tenu le défenseur à l’écart de son club en fin de saison, mais son expérience internationale plaît à son sélectionneur.

« C’est un excellent joueur de soccer », commente-t-il d’emblée au sujet de Henry.

« Il est en bonne position et connaît bien notre équipe. Je pense qu’il peut contribuer à l’identité de notre formation. Il a joué à 50 reprises pour le Canada. Il comprend comment se passent les rencontres internationales, leurs sensations. Et il aide ses coéquipiers à l’extérieur du terrain, d’une façon qui n’est pas toujours bien comprise par les gens de l’externe. »

« Il a un profil que personne d’autre ne possède. […] Il est mature, et il est en mesure de transmettre son leadership au groupe. »

S’il est moindrement en santé, on comprend donc que Henry sera devant Waterman dans l’échiquier. Ce qui n’empêchera pas le joueur du onze montréalais d’espérer une convocation au sein des 26 invités.

« Une boule au ventre »

Pendant ce temps, la saison européenne suit son cours. Le dernier match d’Alphonso Davies avec le Bayern Munich avant la Coupe du monde, par exemple, aura lieu le 12 novembre. Ce dernier a même vécu une frousse, il y a quelques semaines, en subissant une blessure au crâne. Plus de peur que de mal, finalement.

PHOTO MARTIN MEISSNER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Alphonso Davies a subi une blessure au crâne avec le Bayern Munich, le 8 octobre dernier.

« J’ai une boule au ventre à tous les matchs de peur de perdre un joueur critique, révèle Herdman. La perte de Scott Kennedy est terrible. »

Parce que même si le Canada a très bien fait en l’absence de Davies l’hiver dernier en CONCACAF, il rappelle que la Coupe du monde, ce n’est pas le même niveau.

« C’est la scène internationale. C’est un niveau supérieur. On a vraiment besoin de ces joueurs. »