Coupe du monde de soccer au Qatar

Zidane considère qu’il « faut laisser la polémique de côté »

(Paris) « Il faut laisser la polémique de côté et laisser la place au jeu et à la Coupe du monde », a estimé lundi l’ex-footballeur Zinédine Zidane, à propos du Mondial 2022 au Qatar, qui suscite de nombreuses polémiques et des appels au boycott.