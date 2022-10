La nouvelle est venue de la bouche de Victor Wanyama lui-même. Le seul joueur désigné du CF Montréal a annoncé mardi qu’il ne serait pas de retour l’an prochain.

Jean-François Téotonio La Presse

Sa déclaration est survenue devant les journalistes, après l’entraînement de l’équipe au Centre Nutrilait. Le Kényan était interrogé à propos de la fin prochaine de son contrat, au terme de la saison actuelle.

Le club avait jusque-là évité de dévoiler ses cartes dans ce dossier. Le directeur sportif Olivier Renard avait mentionné à La Presse, en août dernier, que des « discussions » devaient se faire avec le milieu de terrain. Il avait aussi parlé de Wanyama comme d’une « personne adorable » dans le vestiaire.

Mais Renard n’avait pas non plus passé sous silence son « âge » et son « prix d’investissement ».

Le milieu de terrain kényan est le plus haut salarié de l’équipe cette saison. Il commande une charge budgétaire de plus de 3 millions de dollars, selon l’association des joueurs de la MLS (MLSPA). Le contrat de Wanyama s’inscrit aussi dans le top 15 des plus dispendieux de la ligue.

« Est-ce que le club préfère investir encore pour cette même position alors qu’on a peut-être déjà d’autres joueurs qui peuvent jouer ?, se demandait Olivier Renard cet été. Est-ce qu’on garde Victor parce qu’il est une personne importante dans le vestiaire ? On a déjà pesé le pour et le contre là-dessus. »

Avec son expérience, sa carrure et sa justesse au milieu de terrain, Wanyama a été un des architectes les plus importants des succès du CF Montréal cette saison. Sans être spectaculaire, il a néanmoins été la pierre angulaire du milieu, le roc sur lequel le jeu s’est basé.

La révélation a peut-être été faite maladroitement par le joueur. Et son moment est discutable, alors que l’équipe achève une saison de rêve avant d’entamer son parcours éliminatoire.

Mais elle n’est toutefois pas très surprenante. Victor Wanyama a été une des premières embauches d’Olivier Renard à son arrivée à Montréal. Mais depuis, le club s’est tourné vers le talent jeune et local. Le profil du joueur de 31 ans ne s’inscrivait donc plus dans celui recherché par le club, qui souhaite faire l’acquisition de joueurs plus verts, les développer, et les revendre à fort prix.

Selon ces paramètres, pour le garder à Montréal, le club aurait dû négocier avec lui un contrat remanié, au salaire nettement plus bas que celui actuel.

Ce qui ne semblait pas impossible, au vu du souhait du joueur de rester dans la métropole québécoise, et dans la MLS.

« Plusieurs équipes progressent bien, disait-il à la fin août. La ligue s’améliore de plus en plus. J’aimerais continuer de jouer ici. Et continuer d’écrire l’histoire de notre équipe. »

Olivier Renard avait aussi souligné un autre aspect lors de son entretien avec La Presse : certains joueurs souhaitent « monétiser » leur dernier contrat. Ce que Wanyama n’aurait visiblement pas eu ici. Trouvera-t-il preneur ailleurs ?