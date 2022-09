(Madrid) À l’approche de la Coupe du monde, Antoine Griezmann pourrait sortir gagnant de sa situation actuelle avec l’Athlético Madrid.

Tales Azzoni Associated Press

L’attaquant français est peu utilisé avec son club en raison d’un différend contractuel avec Barcelone, mais comme sa place en Coupe du monde n’est pas vraiment en danger, il pourrait finalement être l’un des rares joueurs à arriver frais et dispos pour le tournoi en novembre.

Griezmann s’est retrouvé sur le banc de l’Atlético alors que le club espagnol tenterait d’éviter d’avoir à payer 40 millions d’euros à Barcelone (52 millions CAN) s’il joue plus de 45 minutes en moyenne dans un certain nombre de matchs au cours de son prêt. L’entraîneur de l’Atlético Diego Simeone n’a utilisé l’attaquant qu’après 60 minutes lors des six matchs de l’équipe cette saison.

Griezmann, âgé de 31 ans, champion du monde avec la France il y a quatre ans, en est à la deuxième de son prêt de deux ans de Barcelone. Il a été une vedette à l’Atlético de 2014 à 2019 avant de rejoindre le club catalan pour deux saisons décevantes.

« C’est comme ça, ça ne dépend pas de moi, a confié Griezmann. Bien sûr, je veux jouer davantage, mais je donnerai tout ce que j’ai dans les minutes que j’obtiendrai. Je suis un joueur d’équipe, je suis heureux ici et je veux juste jouer et tout donner pour le club, pour Simeone et pour les partisans. »

Et Griezmann a certainement tiré le meilleur parti de son temps de jeu jusqu’à présent, performant chaque fois qu’il est envoyé dans la mêlée. Il a déjà marqué trois buts, dont un vainqueur dans les arrêts de jeu lors de la victoire de l’Atlético contre Porto lors du match d’ouverture de la Ligue des champions la semaine dernière.

« À ce stade de la saison, il nous aide de cette manière particulière, et cela se voit dans la qualité des minutes qu’il joue, a expliqué Simeone. Ce que nous savons, c’est qu’en 30 minutes, il a très bien joué. Nous ne savons pas comment ce serait avec 60. Je ne peux me fier qu’à ce que nous savons. »

Si Griezmann continue de bien jouer sans être trop surchargé de travail, il pourrait arriver à la Coupe du monde en excellente condition physique tandis que la majorité des joueurs sortiront d’une période intensive de matchs imposée par le calendrier serré d’une année de Coupe du monde.

Griezmann serait en bonne position pour être le troisième partant d’une attaque française qui devrait être menée par Kylian Mbappé et Karim Benzema. Les autres choix du sélectionneur français Didier Deschamps sont Wissam Ben Yedder, Kingsley Coman, Moussa Diaby, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud et Christopher Nkunku.

Et l’élément positif pour la France si Griezmann arrive en pleine forme, il n’y aura pas de limite à son temps de jeu.

La défense

À peine 10 semaines avant que la France n’entame sa défense du titre contre l’Australie, le Paris Saint-Germain a fait savoir que le défenseur central Presnel Kimpembe manquera les six prochains matchs en raison d’une blessure à l’ischiojambier gauche.

La compétition pour les places s’est intensifiée avec William Saliba émergeant à Arsenal et Samuel Umtiti et Clément Lenglet quittant Barcelone en prêt — pour Lecce et Tottenham, respectivement — afin d’obtenir plus de temps de jeu et également réduire la masse salariale du club espagnol.

Sané se lève

Juste à temps, Leroy Sané commence enfin à répondre aux attentes du Bayern Munich.

L’attaquant allemand a traversé une période frustrante à Munich depuis son retour en Allemagne de Manchester City en 2020. Il a même été hué par les partisans du Bayern l’année dernière.

Mais Sané, âgé de 26 ans, semble s’être métamorphosé cette saison. Il a offert des performances impressionnantes en Bundesliga et a été « le joueur du match » lors de la victoire 2-0 du Bayern contre l’Inter Milan en Ligue des champions la semaine dernière, marquant un but et préparant l’autre.

C’est une bonne nouvelle pour l’entraîneur allemand Hansi Flick, qui a également fait jouer le milieu de terrain du Bayern Jamal Musiala à l’aile gauche. Sané totalise 11 buts en 45 apparitions avec l’Allemagne, mais n’est pas encore un partant incontesté.

« Quand il est dans le bon état d’esprit et apporte ses qualités sur le terrain », a déclaré le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidžić, « il peut être l’un des meilleurs joueurs d’Europe. »