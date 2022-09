Les rumeurs de transfert à l’endroit d’Ismaël Koné sont reparties de plus belle, jeudi. Pendant de longues heures, le nom du milieu de terrain du CF Montréal a été lié à Sheffield United, en deuxième division anglaise. Au fil de la journée, les flammes émanant ces tractations ont graduellement été réduites en braises.

Jean-François Téotonio La Presse

La personnalité Fabrizio Romano a révélé sur Twitter vers 13 heures que Sheffield, club du nord de l’Angleterre, s’intéressait aux services du jeune joueur québécois. Et qu’une somme d’environ 5 millions de livres, soit de 7,5 millions de dollars canadiens, aurait été proposée au CF Montréal pour faire son acquisition.

Les nouvelles se sont faites rares par la suite dans ce dossier. Vers 17 h 30, heure de Montréal, le journaliste Danny Hall, qui couvre les activités de Sheffield United pour le quotidien The Star, avançait que le transfert de Koné était devenu « hautement improbable ». Entre autres parce que son acquisition était conditionnelle à la vente du Norvégien Sander Berge de Sheffield vers le Club Bruges, en Belgique. Transaction qui n’aurait donc pas eu lieu.

À noter qu’à 18 heures – ou 23 heures, en Angleterre –, le marché des transferts était bel et bien fermé. Ce qui n’empêche pas que des ententes soient annoncées plus tard, à condition qu’elles aient été soumises avant l’heure limite.

Rien n’avait été annoncé, ni par le CFM, ni par Sheffield, à ce moment. Ce qui confirmerait qu’Ismaël Koné resterait bel et bien à Montréal pour y conclure la saison.

Cela dit, ce ne serait que partie remise. Sheffield n’est pas le premier club à faire de l’œil au jeune milieu de terrain québécois. Norwich, aussi en Championship, lui avait offert un contrat à l’ouverture du marché des transferts. Ils l’avaient même rencontré. Koné s’était dit « reconnaissant » de cette offre le mois dernier.

Dans la foulée, Olivier Renard avait mentionné que le club avait reçu « plusieurs offres » pour le milieu québécois, sans confirmer l’intérêt de Norwich.

Le CF Montréal ne pourra pas non plus longtemps dire non à de telles propositions. Si les chiffres suggérés pour ce transfert reflètent bel et bien la réalité, la marge de profit pour le club aurait été astronomique.

Koné a été acquis du CS Saint-Laurent l’année dernière. Il a effectué ses débuts professionnels cette saison, marquant son arrivée en grand avec un but sublime contre Santos Laguna au Stade olympique, en Ligue des champions.

Depuis, le Québécois de 20 ans a participé à 21 des 27 matchs du onze montréalais, foulant le terrain à 15 reprises. Son but contre le Fire de Chicago, la semaine dernière, était une autre preuve de son grand talent.

Mais il reste que le jeune homme est en plein développement cette saison. Il a connu de bons moments, oui, mais aussi des ratés. Son profil intéresse de grands clubs européens, certes. Mais peut-être vaut-il mieux, pour lui et pour le CFM, de le garder au moins pour une saison complète ici et d’engranger des minutes. Parce que dans la grande piscine du foot international, Dieu sait que le talent, et donc la compétition, ne manquent pas.