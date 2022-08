Olivier Renard a ajouté de la profondeur en attaque pour le CF Montréal. Le club a annoncé vendredi avoir fait l’acquisition de l’attaquant Chinonso Offor, du Fire de Chicago.

Jean-François Téotonio La Presse

En retour, Montréal envoie un montant de 325 000 $ d’argent d’allocation générale en 2023. Chicago recevra recevra aussi un montant additionnel de 275 000 $ conditionnel aux performances du joueur.

Offor est un Nigérian de 22 ans. Il est sous contrat jusqu’en 2023, avec une option pour 2024. En 3 saisons dans l’organisation du Fire, l’attaquant a joué 41 matchs, dont 14 titularisations. Il a inscrit deux buts auxquels s’ajoutent deux passes.

« C’est une opportunité qui est survenue tout juste avant la fin de la fenêtre des transferts », a reconnu le directeur sportif et vice-président du club Olivier Renard, par voie de communiqué.

« Je le connaissais déjà depuis son passage en Europe et la situation à Chicago nous permettait de faire son acquisition maintenant pour le futur, ajoute-t-il. C’est un jeune joueur qui est grand et puissant, donc un excellent profil pour la MLS et un projet à long terme pour nous. Le Fire avait investi plus d’argent en lui et l’occasion était très intéressante pour nous.

Renard indique que « cette opportunité pour le futur ne veut pas dire qu’il y aura des départs même si la fenêtre est encore ouverte pour les joueurs qui quittent ».

Dans l’échiquier offensif montréalais, on compte déjà Romell Quioto, Mason Toye, Kei Kamara, Sunusi Ibrahim, Jojea Kwizera et Bjorn Johnsen.

Ibrahim n’a pas foulé le terrain depuis la fin mai, et il n’est pas blessé. Jojea Kwizera, repêché en janvier, est un projet pour le futur. Bjorn Johnsen, acquis à grands frais, n’a pas atteint le rendement escompté l’an dernier, et n’a pas encore joué cette saison, blessé.

Chinonso Offor viendrait donc s’installer autour d’Ibrahim et de Kwizera dans ce lot.