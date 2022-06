Sa présence au Stade Saputo samedi, ainsi que sa rencontre avec certains anciens coéquipiers lundi, ont attisé quelques tisons de rumeurs d’un retour à Montréal. Mais Saphir Taïder assure que sa visite chez son ancienne équipe était bel et bien seulement qu’« amicale ».

Jean-François Téotonio La Presse

« Je suis venu vraiment parce que j’ai des amis ici, explique-t-il lorsque rejoint au téléphone par La Presse. Ça n’a rien à voir avec le football et le club. Je suis d’ailleurs passé et j’ai vu un peu tout le monde. Ça nous a fait plaisir. Mais non, rien à voir avec le football. »

L’ancien joueur désigné de l’Impact n’a donc pas eu de discussions avec le directeur sportif Olivier Renard à ce sujet ?

« Non, il n’y a pas eu de discussion concernant le sportif. »

Voilà qui est clair.

Saphir Taïder n’a plus de club depuis l’été dernier, lorsqu’il a résilié son entente avec Al-Aïn, équipe d’Arabie saoudite, pour défaut de paiement. La Presse avait fait état en janvier de son intérêt à revenir à Montréal.

S’il disait à l’époque qu’il « privilégierait » une offre pour s’établir à nouveau dans la métropole, sa famille prime aujourd’hui sur tout.

« J’ai eu des opportunités en janvier qui ne me plaisaient pas, indique-t-il. Moi j’ai une famille. Je ne peux pas aller n’importe où ou me déplacer n’importe comment. »

« Je veux vraiment choisir une ville où je pourrais me sentir bien. Je suis en pourparlers avec certains clubs. On verra d’ici quelques jours ou d’ici quelques semaines. »

Taïder réside en France. On comprend que son objectif est de rester en Europe.

« Le football est important, mais voilà, j’ai envie d’être dans une ville qui me permet de m’épanouir sur et à l’extérieur du terrain. »