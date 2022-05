Privé de la scène internationale depuis novembre dernier, la vedette du Bayern Munich Alphonso Davies sera de retour au sein de la formation canadienne en juin pour les matchs contre l’Iran, Curaçao et le Honduras.

Neil Davidson La Presse Canadienne

L’Albertain de 21 ans a raté les six derniers matchs du Canada dans son parcours de qualifications pour la Coupe du monde 2002 en raison d’une myocardite développée après contracté la COVID-19. Il est retourné au jeu pour le Bayern le 6 avril, après une absence de près de quatre mois.

Trois membres du CF Montréal ont également été retenu par le sélectionneur John Herdman au sein de la formation de 25 joueurs : les défenseurs Alistair Johnston et Kamal Miller, ainsi que le milieu de terrain Samuel Piette.

Le Canada, qui occupe actuellement le 28e rang mondial, disputera une rencontre amicale face à l’Iran (no 21) le 5 juin, au B. C. Place, avant de lancer sa campagne de la Ligue des Nations de la Concacaf quatre jours plus tard contre Curaçao (no 79). Le 13 juin, le Canada se rendra au Honduras pour y affronter les 82es au monde.

Le match amical contre l’Iran ne fait pas l’unanimité, en raison des 55 citoyens canadiens et 30 résidents permanents tués dans l’écrasement du vol 752 de l’Ukraine International Airlines, abattu par un missile iranien après son départ de Téhéran, 8 janvier 2020.

Une organisation des familles des victimes de ce vol s’oppose à cette rencontre depuis son annonce. Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré cette semaine que l’Agence des services frontaliers du Canada allait décider si oui ou non les représentants iraniens allaient être admis au pays.

La formation du Canada :

Gardiens : Milan Borjan, Red Star Belgrade (Serbie) ; Maxime Crépeau, Los Angeles FC (MLS) ; Dayne St. Clair, Minnesota United (MLS).

Défenseurs : Samuel Adekugbe, Hatayspor FC (Turquie) ; Raheem Edwards, Galaxy de Los Angeles (MLS) ; Doneil Henry, Los Angeles FC (MLS) ; Alistair Johnston, CF Montréal (MLS) ; Scott Kennedy, SSV Jahn Ratisbonne (Allemagne) ; Richie Laryea, Nottingham Forest (Angleterre) ; Kamal Miller, CF Montréal (MLS) ; Steven Vitoria, Moreirense FC (Portugal).

Milieux de terrain : Stephen Eustaquio, FC Porto (Portugal) ; Atiba Hutchinson, Besiktas (Turquie) ; Mark-Anthony Kaye, Rapids du Colorado (MLS) ; Jonathan Osorio, Toronto FC (MLS) ; Samuel Piette, CF Montréal (MLS).

Attaquants : Charles-Andreas Brym, FC Eindhoven (Pays-Bas) ; Tajon Buchanan, Club Bruges KV (Belgique) ; Lucas Cavallini, Whitecaps de Vancouver (MLS) ; Jonathan David, Lille OSC (France) ; Alphonso Davies, Bayern Munich (Allemagne) ; David Hoilett, Reading FC (Angleterre) ; Luca Koleosho, RCD Espanyol (Espagne) ; Cyle Larin, Besiktas (Turquie) ; Ike Ugbo, ES Troyes AC (France).