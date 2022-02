(Rome) L’attaquant international espagnol Alvaro Morata a assuré lundi qu’il se verrait bien rester à la Juventus Turin, où il est prêté jusqu’en juin par l’Atlético Madrid, saluant notamment le renfort de poids que représente Dusan Vlahovic dans le secteur offensif.

Agence France-Presse

Interrogé sur ses envies présumées de départ lors du dernier mercato hivernal, notamment vers le FC Barcelone, Morata a assuré avoir été convaincu de rester par le discours de son entraîneur Massimiliano Allegri.

« On a discuté avec l’entraîneur pendant le mercato, de ses idées. Il m’a dit que l’arrivée de Dusan m’aiderait et cela a été le cas. Je suis content d’être là, si cela ne tenait qu’à moi, je resterais toujours ici », a affirmé l’Espagnol de 29 ans lors d’une conférence de presse à la veille du 8e de finale aller de Ligue des champions à Villarreal.

« J’ai toujours senti sa confiance […] Il (Allegri) est le premier à me demander des choses, mais il connaît mes limites. Il m’a dit que je devais rester là et qu’il me faisait confiance, maintenant je dois lui rendre cette confiance », a-t-il ajouté.

Morata a par ailleurs salué l’apport de Vlahovic, arrivé en janvier en provenance de la Fiorentina.

« Il n’apporte que des choses positives. Il est jeune, il a une carrière merveilleuse qui l’attend. Il s’est adapté tout de suite et on espère que demain (mardi) il pourra marquer son ou ses premiers buts en Ligue des champions », a souligné Morata, prêté pour la deuxième année consécutive à la Juve par l’Atlético Madrid.

Paulo Dybala, troisième tête du trident offensif de la Juve depuis l’arrivée de Vlahovic, sera lui forfait (cuisse gauche) pour le déplacement à Villarreal, a confirmé en conférence de presse Allegri, regrettant une « absence importante ».

Si Giorgio Chiellini (mollet) est lui aussi blessé, l’autre pilier de la défense centrale turinoise Leonardo Bonucci (mollet également) devrait lui faire le voyage, mais débuter sur le banc.