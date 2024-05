Gabriel Gervais, président et chef de la direction du CF Montréal

(Montréal) Le président et chef de la direction du CF Montréal, Gabriel Gervais, a indiqué que ce sont des divergences stratégiques qui ont mené l’équipe à couper les ponts avec son vice-président et chef de la direction sportive, Olivier Renard.

Simon Servant La Presse Canadienne

Seul devant une dizaine de médias, Gervais a fait le point sur le départ de Renard, qui a été confirmé jeudi après-midi, après quelques journées de rumeurs intenses.

« Nous avons mis fin à notre collaboration d’un commun accord. Je dirais que récemment, nous avions des divergences stratégiques quant à l’application de la philosophie sportive. Nous étions rendus à un point où, pour le bien du club et d’Olivier, la meilleure décision était de se séparer de façon professionnelle », a affirmé Gervais, vendredi, avant un entraînement au Centre Nutrilait.

Renard a été embauché à titre de directeur sportif en septembre 2019, après un court passage avec le Royal Antwerp FC, dans sa Belgique natale. Pendant plus de quatre ans, sa philosophie semblait au diapason avec celle du Bleu-blanc-noir, mais les désaccords ont paru plus nombreux depuis quelques semaines.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Olivier Renard, ex-directeur sportif du CF Montréal

Au cœur de ce ceux-ci, on trouve peut-être la situation contractuelle du milieu de terrain Mathieu Choinière. Le Québécois aurait demandé une transaction, la semaine dernière, montrant son insatisfaction quant aux négociations avec le club.

À ce moment, il était possible de croire que Renard appliquait une ligne dure à l’endroit de Choinière, mais une semaine plus tard, le bras de fer se jouait peut-être plus haut.

« Dernièrement, il y avait un manque de consensus sur certaines décisions. Je ne vais entrer dans aucun détail de dossier confidentiel, mais je peux vous dire que ce soit à travers le fonctionnement du département sportif, la structure organisationnelle et le choix des joueurs. Mathieu est un joueur important nous, mais il est sous contrat pour encore 19-20 mois », a expliqué Gervais.

Le président du CF Montréal assurera l’intérim de la direction sportive en attendant qu’il trouve un remplaçant et il a signifié qu’il préférait garder son poste administratif que de passer plus de temps du côté sportif. Gervais a mentionné qu’il n’avait aucun candidat en tête en ce moment.

Si l’avenir de Renard à Montréal a été déterminé cette semaine, celui de Vassili Cremanzidis, le directeur sportif adjoint, est encore nébuleux. Gervais a déclaré « qu’aux dernières heures et aux dernières informations, il fait encore partie de l’organisation ».