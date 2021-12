Pendant toute la saison, La Presse offre un tour d’horizon hebdomadaire des plus grands moments sur la scène du soccer européen

L’HISTOIRE

Début novembre, on se posait la question : qui veut de la Liga ? Le Real Madrid nous offre aujourd’hui sa réponse. Avec éclat.

Fort de sa victoire de 2-0 dans le derby madrilène face à l’Atlético dimanche, le Real en est à 10 victoires de suite, toutes compétitions confondues, dont 7 dans le championnat espagnol.

On se sent presque mal d’avoir fait l’apologie, le 2 novembre, des chances de la Real Sociedad de remporter le titre espagnol cette saison. Ces derniers n’ont gagné qu’une seule fois depuis notre rubrique et ont perdu leurs trois derniers matchs. La montée en puissance du Real Madrid semblait, en rétrospection, inévitable.

Ces succès, les Merengues les doivent notamment au jeune Brésilien Vinícius Júnior. L’ailier fait flèche de tout bois cette année. Il compte déjà 12 buts en 23 matchs, plus que lors de ses deux dernières saisons au Real combinées (6 en 2020-2021, 5 en 2019-2020).

Viní n’a pas marqué dimanche, mais c’est lui qui a centré en lob dans la surface pour Karim Benzema à la 16e minute. L’international français a conclu une belle action du Real Madrid pour enfiler le premier but du match.

C’est encore Vinícius qui a passé brillamment à Marco Asensio dans la surface à la 57e pour le 2-0.

L’Atlético de Diego Simeone n’a pas su trouver de réponse. Avec 29 points, les tenants du titre sont maintenant à 13 points de la tête, lors d’une saison qui s’annonçait pourtant prometteuse.

Le Real de Carlo Ancelotti est, quant à lui, confortablement leader avec 42 points. Le FC Séville est 2e, à 34 unités. Le FC Barcelone de Xavi (24 points) fait du surplace en huitième position après un nul de 2-2 à saveur de défaite, dimanche.

LES CANADIENNES

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE READING FC Deanne Rose

Elle a traversé presque la totalité du terrain ballon au pied. Elle a enchaîné avec un une-deux dans la surface avec sa coéquipière Emma Harries, avant d’enfiler le seul but du match à la 3e minute. La Canadienne Deanne Rose a ainsi permis à son équipe, le Reading FC, de causer toute une surprise contre Chelsea en Women’s Super League (WSL) anglaise.

Chelsea, entraîné par Emma Hayes, une des grandes techniciennes de son époque, est champion en titre du championnat féminin. Le club londonien, qui aligne aussi la Canadienne Jessie Fleming, avait remporté sept victoires de suite en WSL. Il vient de subir sa première défaite depuis le premier match de la saison. C’est aussi une première victoire pour Reading contre Chelsea au cours de son histoire.

Les Blues de Fleming pointent au 2e rang, à 4 longueurs d’Arsenal avec 13 matchs à jouer. Reading, au 8e rang, est en bonne forme : c’est une 4e victoire en 5 matchs pour la ville à l’ouest de Londres. Il lui reste encore beaucoup de travail à faire avant d’espérer se qualifier pour la Ligue des champions, toutefois. Seules les trois premières équipes au classement s’y rendent.

Par ailleurs, une autre compatriote va bientôt s’ajouter au fort contingent de joueuses canadiennes évoluant de l’autre côté de l’Atlantique. Gabrielle Carle s’est entendue avec le club suédois Kristianstads DFF pour un contrat d’un an.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE Gabrielle Carle

La Lévisienne sera donc de la partie pour la Ligue des champions en 2022, son nouveau club ayant terminé au 3e rang de la première division suédoise en 2021.

Carle a remporté la médaille d’or avec le Canada aux Jeux olympiques de Tokyo, en plus de repartir avec le titre universitaire de la NCAA avec les Seminoles de Florida State.

Elle a décidé de ne pas se rendre disponible pour le repêchage de la NWSL, le plus haut niveau de soccer féminin aux États-Unis. Son but était de se joindre à une équipe « où son rôle serait important dès le début », selon un communiqué de son agence Obelisk.

LE BUT

Est-ce que Bamba Dieng savait que Dimitri Payet, meilleur marqueur de son équipe, était tout juste derrière lui en train de charger son tir, avant de tenter son périlleux ciseau ? On ne le saura jamais.

Dieng a ainsi marqué son quatrième but de la saison – et son plus beau, il va sans dire – pour Marseille, qui prenait les devants 1-0 face à Strasbourg. L’OM est reparti de ce déplacement dans le nord-est de la France avec une victoire de 2-0. Ce résultat lui a permis de reprendre la deuxième place de la Ligue 1 avec 32 points, à 1 unité de Rennes.

Le PSG mène largement le championnat français avec 45 points.