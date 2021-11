Soccer

MLS

La saison 2022 commencera le 26 février

(New York) Les dirigeants de la MLS ont dévoilé vendredi le format de leur calendrier en vue de la saison 2022, marqué par un coup d’envoi plus hâtif que jamais et un souci de bien s’intégrer à celui du soccer international, notamment la Coupe du monde la FIFA.