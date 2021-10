Soccer

Dimanche

Messi, Mbappé, Payet, Neymar, Milik pour le match Marseille-Paris

(Marseille) Mauricio Pochettino a sous la main son trio de vedettes mondiales Messi-Neymar-Mbappé et Jorge Sampaoli sa foi en un soccer d’attaque, porté par les talentueux Payet, Milik et Under : avec un tel casting, le classique Marseille-Paris de dimanche est une promesse d’étincelles offensives.