Lionel Messi marque son premier but avec le PSG

(Berlin) Lionel Messi a marqué un premier but dans l’uniforme de Paris Saint-Germain pour guider son équipe vers une victoire contre Manchester City, mardi, dans la Ligue des champions.

Ciarán Fahey Associated Press

La brillante frappe de Messi a couronné un gain de 2-0 contre Manchester City, dans ce qui était une reprise d’une des deux demi-finales de la dernière saison.

Alors que toute l’attention était tournée vers le trio d’attaquants composé de Messi, Neymar et Kylian Mbappé, c’est le milieu de terrain Idrissa Gueye qui a ouvert le pointage pour le Paris Saint-Germain, à la huitième minute de jeu.

Le club français a toutefois été chanceux de mener à la demie, alors que Raheem Sterling et Bernardo Silva ont tous les deux heurté la barre transversale.

Gianluigi Donnarumma a également solidifié sa candidature comme gardien numéro un du Paris Saint-Germain.

Messi a doublé l’avance des siens à la 74e minute, après avoir effectué un bel échange avec Mbappé. L’Argentin a soulevé le ballon au-dessus d’Ederson et dans la lucarne éloignée.

Manchester City n’avait pas perdu à ses 18 matchs dans la phase de groupes de la Ligue des champions.

Dans l’autre match du Groupe A, Club Brugge a défait le RB Leipzig 2-1.

Le RB Leipzig a pris les devants à la cinquième minute, après que l’assistance vidéo à l’arbitrage eut changé un appel de l’arbitre sur les lignes de côté, qui avait jugé que Christopher Nkunku était en situation de hors-jeu.

Hans Vanaken a créé l’égalité à la 22e minute et Mats Rits a inscrit le but victorieux à la 41e minute.

Sheriff cause la surprise

Le milieu de terrain Sébastien Thill a touché la cible en fin de match et l’équipe moldave a surpris le Real Madrid 2-1.

Le Real Madrid a cogné régulièrement à la porte, mais le gardien grec Giorgos Athanasiadis s’est dressé. Le club espagnol a aussi raté plusieurs occasions de marquer avant que Thill dénoue l’impasse.

Jasurbek Yakhshiboev a fait taire les partisans espagnols en ouvrant la marque grâce à une tête à la 25e minute, à la suite d’un centre de Cristiano.

Le Real Madrid a continué à appliquer de la pression et Karim Benzema a nivelé le pointage grâce à un penalty à la 64e minute. L’attaquant français est devenu le premier joueur à marquer au moins un but lors d’une 17e saison consécutive de la Ligue des Champions. Messi est devenu le deuxième, un peu plus tard.

Sheriff a signé une deuxième victoire et trône au sommet du Groupe D avec six points. Le Real Madrid vient au deuxième rang alors que Shakhtar Donetsk et Inter Milan, qui ont fait match nul de 0-0, suivent avec un point chacun.

Résultat différent pour l’autre Madrid

Le champion espagnol, l’Atlético Madrid, a soutiré une victoire de 2-1 face à l’AC Milan à la suite d’un but de Luis Suárez dans les arrêts de jeu.

Rafael Leão a fait bouger les cordages pour l’AC Milan à la 20e minute, après avoir accepté une belle mise en scène de Brahim Díaz. Neuf minutes plus tard, le club italien a été diminué à 10 hommes quand Franck Kessié a reçu un deuxième carton jaune.

À la 84e minute, Antoine Griezmann a créé l’égalité en marquant son premier but comme porte-couleurs de l’Atlético. Suárez a ensuite joué les héros sur un penalty.

Il s’agissait du premier but à l’étranger de Suárez dans la Ligue des champions depuis septembre 2015.

Liverpool s’amuse

Rien n’a fonctionné à domicile pour le FC Porto, qui a subi une correction de 5-1 aux mains de Liverpool.

Mohamed Salah a capitalisé à la suite d’une déviation fortuite contre un défenseur du FC Porto, ouvrant la marque pour Liverpool à la 18e minute.

Sadio Mané a porté un dur coup aux Portugais en inscrivant un but facile avant la fin de la première demie.

Salah a doublé son compteur à la 60e minute et le FC Porto a repris vie quand Mehdi Taremi a réduit l’écart, à la 74e minute.

Les réjouissances ont été de courte durée, car Roberto Firmino a réussi un doublé, à la 77e et la 81e minute.

Haller marque encore

Alors qu’Erling Haaland était à l’écart du jeu pour Dortmund, Sébastien Haller avait le champ libre pour faire la manchette dans le Groupe C.

L’Ivoirien a marqué à la 43e minute pour aider Ajax à obtenir une victoire de 2-0 contre Besiktas.

Haller totalise maintenant cinq buts en deux matchs de la Ligue des Champions depuis qu’il a quitté West Ham pendant la saison morte.

Dortmund n’a pas impressionné en l’absence de Haaland, qui est blessé à un muscle. Le club allemand est allé chercher une courte victoire de 1-0 à domicile contre Sporting Lisbon.

Le nouveau venu Donyell Malen a procuré ce gain à Dortmund grâce à son premier but avec l’équipe.