Zachary Brault-Guillard et Sebastian Breza rêvent à la Coupe du monde

Le défenseur Zachary Brault-Guillard et le gardien Sebastian Breza pourraient faire d’une pierre, deux coups en connaissant de bonnes performances d’ici la fin de la saison avec le CF Montréal.

Alexandre Geoffrion-McInnis La Presse Canadienne

C’est qu’en contribuant aux succès du onze montréalais en MLS au cours des prochaines semaines, ils pourraient peut-être faire écarquiller les yeux des recruteurs de l’équipe canadienne senior, qui tente présentement de se qualifier pour la Coupe du monde du Qatar en 2022.

Les Canadiens disputeront le premier duel d’une série de trois en phase finale de qualifications pour la Coupe du monde jeudi soir, contre le Honduras. Les représentants de l’unifolié affronteront ensuite les États-Unis dimanche, avant de croiser le fer avec le Salvador mercredi prochain.

Cette épopée risque d’être d’autant plus divertissante que le CF Montréal comptera trois représentants dans les rangs canadiens, et un autre du côté du Honduras.

Le gardien James Pantemis, le défenseur Kamal Miller et le milieu de terrain Samuel Piette représenteront l’unifolié, tandis que l’attaquant Romell Quioto enfilera l’uniforme hondurien. Miller pourrait d’ailleurs être appelé à surveiller Quioto, un duel qui risque de faire des flammèches selon Brault-Guillard.

« Ça y va fort déjà entre les deux (Miller et Quioto) à l’entraînement, et ce soir ce sera un gros match avec beaucoup d’intensité. Que le meilleur gagne, même si j’ai une grosse préférence pour le Canada, évidemment », a-t-il déclaré en visioconférence.

Brault-Guillard, qui a représenté le Canada avec l’équipe des moins de 23 ans au printemps, est bien conscient que ses performances avec le CF Montréal pourraient lui servir de tremplin vers la sélection senior.

« Ça va dépendre de mes performances, des choix du coach et de plein de choses. Il faudra que je fasse de mon mieux ici, avec le CF Montréal, ensuite on verra. La concurrence est très féroce à ma position, et c’est à moi de faire le nécessaire pour gagner ma place au sein de l’équipe », a rappelé Brault-Guillard.

Breza, qui partage le filet du CF Montréal avec Pantemis en temps normal, en est un autre qui attire l’attention depuis quelques temps. Le Québécois de 23 ans a disputé les cinq derniers matchs des siens en MLS, et il n’a encaissé qu’un seul revers pendant cette séquence. Des succès qu’il explique simplement.

PHOTO KATIE STRATMAN, USA TODAY SPORTS Le gardien québécois Sebastian Breza a disputé les cinq derniers matchs du CF Montréal en MLS.

« Je me suis toujours entraîné pour être prêt […] Je suis ici pour faire partie du CF Montréal. Le foot, ça va vite, et j’ai saisi ma chance quand elle s’est présentée », a confié le Québécois originaire de Sainte-Julie.

Quant à savoir si une place avec l’équipe senior pourrait l’intéresser, le principal intéressé reste avare de commentaires.

« Je n’ai aucune idée. Je n’ai eu aucun contact avec eux depuis les qualifications », a-t-il simplement évoqué.

Quoi qu’il en soit, Breza, Brault-Guillard et leurs coéquipiers montréalais ont repris l’entraînement jeudi matin en prévision de leur prochain match, le 11 septembre, contre le Nashville SC. Un duel qui s’annonce corsé, et qui donnera le coup d’envoi à une série de sept matchs en 21 jours.

Le club du Tennessee occupe présentement le troisième rang de l’Association Est en vertu de sa fiche de 8-2-11, trois rangs devant le CF Montréal (8-7-7). Ce match pourrait donc avoir une incidence sur la course aux séries éliminatoires en MLS, croit Brault-Guillard.

« Le premier objectif a toujours été de se qualifier pour les séries éliminatoires, a-t-il admis. La saison est courte, donc ça va se jouer vers la fin. Je dirais que de la troisième à la huitième place, tout est possible en ce moment. C’est très serré, donc chaque match est important, et chaque victoire sera essentielle dans la course aux séries. »

Mais une chose est certaine. S’ils continuent de contribuer aux succès du CF Montréal, alors Brault-Guillard et Breza pourraient augmenter leurs chances de représenter le pays au Qatar l’an prochain.