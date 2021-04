PHOTO VALENTIN FLAURAUD, ARCHIVES AFP

Selon le New York Times, le Real Madrid et le FC Barcelone en Espagne, Manchester United, Manchester City, Liverpool et Chelsea en Angleterre, la Juventus et l’AC Milan en Italie sont concernés par le projet, et au moins 12 équipes au total ont « signé pour être membres fondateurs ou exprimé leur intérêt ».