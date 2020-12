Sejdic : l’Impact devra prôner l’attaque mardi

(Montréal) Même s’il se sera passé plus de neuf mois depuis le match aller, les joueurs de l’Impact de Montréal n’ont pas oublié qu’ils devront combler, à tout le moins, un recul d’un but pour renverser le CD Olimpia, mardi prochain à Orlando. Et pour ce faire, les hommes de Thierry Henry devront se mettre en mode offensif.