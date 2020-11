Luis Binks sera de retour avec l’Impact en 2021

(Montréal) Au cours des derniers mois, les amateurs de soccer de Montréal ont fait connaissance avec un jeune joueur talentueux en Luis Binks. De son côté, le défenseur britannique s’est retrouvé sur un nouveau continent, au sein d’une nouvelle culture et d’une nouvelle ligue, qu’il aura la chance de découvrir davantage et dans un contexte probablement plus favorable l’année prochaine.