Encaisser le but gagnant à la 89e minute de jeu demeure toujours un peu cruel. Imaginez contre le Toronto FC. Mais comme si ça ne suffisait pas, il a été marqué par la bête noire de l’Impact, Jozy Altidore…

Mathias Brunet

La Presse

Il a fallu un seul mauvais jeu, celui de Rudy Camacho, pour gâcher le match. Le ballon qu’il a tiré de la zone défensive en plein cœur du terrain sur un coup franc a été intercepté au centre et la contre-attaque adverse n’a pas tardé. Altidore est parvenu à se faufiler au-delà de la défense pour compter le but décisif, un premier pour lui cette saison.

Le Toronto FC l’a emporté 2-1 devant une poignée de spectateurs. Le tournoi à saveur canadienne est terminé pour le Toronto FC. L’Impact devra remporter ses deux matchs contre les Whitecaps de Vancouver avec un différentiel de +4 et rejoindre Toronto au classement pour obtenir sa qualification en finale du Championnat canadien.

« On doit apprendre de nos erreurs, a déclaré l’entraîneur Thierry Henry par vidéoconférence après la rencontre. C’est une erreur claire qu’on ne doit pas commettre à ce stade-là du match. On faisait signe de jouer dans le coin. Prendre un but comme ça, c’est difficile. II faut retourner au travail et voir ce qu’on peut faire à Vancouver. »

La déception se lisait sur le visage de Samuel Piette, quelques instants après la défaite. « C’est un match qu’on ne pouvait pas échapper. Une nulle aurait été très bonne pour notre classement de la MLS et le tournoi canadien. Donner trois points à Toronto rend notre travail beaucoup plus difficile. C’est dévastateur parce qu’on leur a donné le match. »

Piette ne perd pas espoir de voir l’Impact réaliser l’exploit de remporter deux victoires à haut pointage à Vancouver.

« C’est toujours faisable. Je vais continuer à la répéter, aucune équipe n’est imbattable. C’est toujours un peu plus compliqué de jouer à l’extérieur, surtout du synthétique, où l’on n’est pas habitués, mais ce n’est pas mission impossible. Mais je le répète, la défaite fait mal. Le match était à notre portée. On était bien en contrôle. Les deux buts accordés sont évitables. »

Thierry Henry espérait plus de finition de la part de ses joueurs avant la rencontre. Son souhait n’a pas été exaucé. Saphir Taider, entre autres, a raté plusieurs chances inouïes en première demie. Le coach a choisi de regarder le côté positif des choses.

« Vous regardez sur les deux derniers matchs, on s’est créé plusieurs d’occasion dans le jeu, beaucoup à un contre un, mais on ne marque pas. Si vous ne les tuez pas, ils vont vous tuer. C’est pour ça qu’ils ont atteint la finale trois fois sur quatre. Mais on a réussi à les mettre en difficulté, comme eux aussi l’ont fait. Ils nous respectent, ils défendent bien bas contre nous. Malheureusement on prend ce but, et c’est comment on le prend qui fait mal. On s’est battus jusqu’au bout, alors voilà. »

Thierry Henry n’a pas voulu invoquer l’excuse des blessures à Bojan, Max Urrutti et Ballou Jean-Yves Tabla. « C’est mieux de les avoir, mais on s’est créé énormément d’occasions sans eux (depuis quelques matchs). »

Toronto a marqué dès la 32e minute, sur une poussée irrésistible à gauche du Canadien Richie Laryea, tandis que le latéral Zachary Brault-Guillard était coincé en zone ennemie à la suite d’une attaque. Laryea a battu Luis Binks de vitesse avant de remettre le ballon à Pablo Piatti à l’orée du but.

Victor Wanyama a provoqué l’égalité à la 53e minute de la tête sur un coup franc. Le but n’a pas été accordé sur le champ et a nécessité une révision vidéo de la part de l’arbitre. Il n’y avait pas hors-jeu. Il s’agissait d’un premier but pour ce milieu défensif depuis son arrivée avec l’Impact.

Les joueurs devront oublier rapidement ce match. Ils affrontent les Whitecaps à Vancouver dès dimanche. « Dans le football de haut niveau, une erreur ça se paye cash, a déclaré Zachary Brault-Guillard. Nous sommes des professionnels. On a un blason. On veut aller au plus haut. On a perdu ce match pour la Coupe canadienne. Mais ça compte aussi pour la MSL. On veut se reprendre pour se classer pour les playoffs (de la MLS) et ramener les six points de Vancouver. On a de bonnes séquences, offensivement et défensivement, on prend du plaisir, ce soir, Toronto, on a le niveau pour jouer en haut et ça se voit dans nos matchs. Dommage qu’on reçoive un coup de pied dans le dos comme ça… »