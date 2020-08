Patrice Bernier: maître de son destin!

Plusieurs l’ont oublié, mais avant de jouer pour l’Impact, Patrice Bernier a joué pour le mythique club allemand Kaiserslautern, où on lui a même fait l’honneur de porter le symbolique numéro 10. L’ancien capitaine a un parcours fascinant, jalonné par une dizaine de saisons en Europe, où il a foulé le même terrain que les Thierry Henry, Robbie Keane, Pavel Nedved et David Villa. Il a pu terminer sa carrière chez lui, au Québec, avec des personnages marquants : Didier Drogba, Marco Di Vaio, Alessandro Nesta, Nacho Piatti, Mauro Biello, Laurent Ciman. Sa biographie, Patrice Bernier : maître de son destin, écrite par notre journaliste Mathias Brunet et préfacée par Thierry Henry, est lancée mercredi. Voici quelques extraits de cet ouvrage publié aux Éditions de l’Homme.