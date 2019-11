Présenté aux médias lundi matin au Centre Nutrilait, le nouvel entraîneur de l’Impact, Thierry Henry, s’est dit prêt à vivre « une grande aventure » dans une « ville de coeur ». « Si on prend le meilleur côté de l’Europe et le meilleur côté de l’Amérique du Nord, ça donne Montréal, a-t-il indiqué. J’ai joué contre cette équipe, et à chaque visite, j’ai vu la passion des gens. Je l’ai encore revu à l’aéroport en arrivant jeudi. »

Pascal Milano

La Presse

Henry n’est l’entraîneur de l’Impact que depuis quelques jours, mais son histoire d’amour avec la ville remonte en fait à 2011 lors d’un match amical entre les Red Bulls de New York et l’Impact. Cette fois, il n’est plus le joueur qui a tant marqué contre l’Impact, mais l’entraîneur qui aura la mission de remettre l’équipe sur les bons rails.

« Cela fait cinq semaines que l’on a disputé notre dernier match. Le but était de faire un plan de bataille assez rapidement. Je suis heureux d’avoir Thierry pour construire l’équipe avec laquelle on va aller à la guerre », a lancé le directeur sportif Olivier Renard.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Thierry Henry aura la mission de remettre l’Impact sur les bons rails.

Henry démarre sa deuxième expérience d’entraîneur-chef après la brève parenthèse à l’AS Monaco. Elle s’est achevée au début de cette année après des résultats très difficiles. Il n’est cependant pas revenu en détails sur les raisons de cet échec.

« Ça n’a pas marché. Soit tu gagnes, soit tu apprends. J’ai beaucoup appris à Monaco. La seule erreur à commettre, c’est de ne pas apprendre. […] J’ai eu une grande expérience en Belgique [en tant qu’adjoint] et une avec Monaco qui ne l’a pas tant été. »

Puisque la Ligue des champions fait en sorte de devancer le début du camp d’entraînement, Henry devra rapidement donner son avis sur les arrivées nécessaires. Lui et Renard sont sur la même longueur d’onde quant à « l’identité footballistique ».

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Le directeur sportif de l'Impact, Olivier Renard, l'entraîneur-chef Thierry Henry et le président Kevin Gilmore.

« Au niveau de la vision du jeu, ça a cliqué rapidement, a reconnu Renard. J’avais plusieurs critères pour l’embauche de l’entraîneur. Je voulais de quelqu’un de motivé, qui aime la ville, qui voulait venir et qui prône un jeu offensif. Au niveau de la formation d’entraîneur, il a eu un parcours idéal. J’ai bien aimé qu’il soit passé par le centre de formation d’Arsenal. »

Il est encore trop tôt pour nommer le reste du personnel d’entraîneurs, a indiqué Henry. Il a cependant cité les noms de Wilfried Nancy, déjà adjoint lors des dernières saisons, et Patrice Bernier qu’il connaît parfaitement.

« Pat, c’est l’enfant de la maison. Je l’ai affronté et je l’ai côtoyé sur le terrain, lors du match des étoiles. C’était un joueur très intelligent qui connaît la ligue, l’environnement et la pression de jouer ici. »