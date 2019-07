 Lappalainen marque deux buts à ses débuts et l'Impact gagne 4-0 

Lassi Lappalainen a marqué ses deux premiers buts en MLS, à son tout premier match en carrière, et il a été la grande vedette d'une importante victoire de 4-0 de l'Impact de Montréal contre l'Union de Philadelphie samedi soir devant 16 344 spectateurs au stade Saputo.

Le gain est crucial non seulement parce qu'il a été réalisé face aux meneurs de l'Association Est, mais aussi parce qu'il met fin à une séquence de quatre défaites de l'Impact (10-11-3) en MLS.

De plus, il assure aux hommes de Rémi Garde de demeurer dans le top-7 de leur section, devant le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, qui a battu Orlando 4-1, et le Toronto FC.

C'était par ailleurs le premier match où l'Impact inscrivait quatre buts depuis le 15 septembre 2018. Les victimes avaient été... l'Union de Philadelphie, cette fois-là en Pennsylvanie.

Affichant une grande rapidité, mais aussi beaucoup d'habileté au dribble, Lappalainen a soulevé la foule dès la quatrième minute de jeu en se moquant d'abord du milieu de terrain Raymon Gaddis puis du gardien Andre Blake pour ouvrir la marque.

Le Finlandais, a récidivé en deuxième demie à l'aide d'un tir au ras du sol, décoché d'une distance d'environ 12 mètres et qui a battu Blake à sa gauche, à la 46e minute.

Lappalainen a eu droit à une belle ovation des spectateurs lorsqu'il a été retiré du match à la 81e minute pour être remplacé par Mathieu Choinière.

Ne voulant peut-être pas être en reste, Orji Okwonkwo a réussi les deux autres filets de la formation montréalaise, le premier à la 36e minute et le second, exactement 30 minutes plus tard.

Le premier but d'Okwonkwo est venu peu de temps après que le gardien Evan Bush eut réalisé trois arrêts importants dans un intervalle d'environ trois minutes, alors que les joueurs de l'Union imposaient leur rythme et semblaient prêts à renverser la vapeur.

Pour Bush, il s'agissait d'ailleurs d'un septième blanchissage cette saison, mais son premier depuis le 18 mai, dans un verdict nul de 0-0 contre la Nouvelle-Angleterre.

Le prochain match de l'Impact aura lieu samedi prochain, à l'étranger, contre les Rapids du Colorado, l'une des pires formations de la MLS.