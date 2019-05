Attendons avant de rêver à Mitch Marner

Non seulement déstabilise-t-on sa masse salariale, mais on hypothèque aussi l'avenir. Évidemment, quatre choix de première ronde demeurent des données abstraites pour le commun des mortels. Aucun nom n'est associé à ces choix.

Le Canadien pourrait toujours soumettre une offre à Marner s'il n'a pas signé de contrat avec Toronto d'ici le 26 juin. Mais les répercussions sont énormes. Si Marner accepte un contrat de plus de 10,58 millions et que les Leafs n'égalent pas l'offre, le CH ou toute autre équipe doit verser à Toronto quatre choix de première ronde en compensation.

Dreger s'attend néanmoins à voir les Leafs déposer une offre agressive pour retenir ses services. Par agressive, il mentionne au moins 10,5 millions par saison, mais peut-être plus de 11 millions. «Auston Matthews touchera 11,5 millions l'an prochain, mentionne l'analyste hockey. Mérite-t-il moins que Matthews?»

Mais l'informateur de TSN ne voit pas pourquoi Marner s'empresserait de signer un nouveau contrat à Toronto sans explorer le marché. «Je serais assommé que son entourage et lui ne soient pas dans un avion à compter du 26 juin pour visiter certaines villes de la LNH. Il a mérité ce droit. Il peut ensuite analyser les offres et prendre sa décision le 2 juillet.»

Dreger n'a jamais affirmé que les négociations entre les Maple Leafs et Marner étaient dans une impasse. Au contraire, il a évoqué des échanges informels et il dit s'attendre à voir les deux parties communiquer à nouveau lors du camp d'évaluation de la LNH en prévision du repêchage à compter de samedi à Buffalo.

Le milieu s'est emballé mardi à la suite d'une interview du réputé Darren Dreger, de TSN, sur les ondes de la station torontoise 1050. Or, les propos de Dreger ont été mal interprétés par plusieurs, d'où l'excitation dans plusieurs marchés, dont celui de Montréal.

Prenons les quatre derniers choix de première ronde du Canadien: Jesperi Kotkaniemi, Ryan Poehling, Mikhail Sergachev et Noah Juulsen. À moins d'une surprise de taille, Kotkaniemi et Poehling deviendront les deux premiers centres du CH dans un avenir rapproché. Sergachev est un défenseur offensif de top 4. On l'a échangé pour Jonathan Drouin, qui déçoit, mais le Russe demeure un défenseur de premier plan. Juulsen semble remis de sa blessure à l'oeil. Il a encore beaucoup de potentiel.

Kotkaniemi a été repêché dans le top 3, mais rien n'assure le Canadien de terminer parmi les équipes de tête pendant quatre ans avec Marner. Rien ne les assure non plus d'une Coupe Stanley. Les Maple Leafs d'ailleurs n'ont toujours pas franchi une ronde depuis 2004 malgré l'émergence récente de leurs jeunes joueurs.

Mais revenons à la réalité actuelle. Offrir 11 millions ou plus à Marner congestionnerait sur le champ la masse salariale de l'équipe. Il n'y aurait déjà plus d'espace et Joel Armia, comme Artturi Lehkonen, ne sont toujours pas sous contrat.

Évidemment, Lehkonen et Armia ont une valeur moindre comparativement à un joueur lumineux comme Marner, et Marc Bergevin pourrait toujours se départir d'autres actifs pour accueillir le jeune joueur des Leafs, mais il y aurait d'autres problèmes à moyen et long terme.

À eux trois, les salaires de Carey Price, Shea Weber et Marner atteindraient la somme de 21,5 millions annuellement jusqu'en 2026, soit 26% de la masse salariale de l'équipe.