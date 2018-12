Ces équipes que Vegas a fait souffrir

Profitons de la visite du Canadien à Vegas, et de cette dernière publication avant les vacances des Fêtes, pour revenir sur le repêchage de l'expansion des cadres en 2017, qui a tant profité aux Golden Knights. Quelles équipes ont le plus souffert de l'assouplissement des règles concernant l'expansion? Quelles leçons pourront-ils en tirer en prévision du prochain avec Seattle?

CEUX QUI ONT SOUFFERT

Panthers de la Floride

Les Panthers ont protégé quatre défenseurs plutôt que trois parce qu'ils tenaient à garder Alec Petrovic. Le DG Dale Tallon voulait aussi se départir du contrat de l'attaquant Reilly Smith. Ils ont donc rendu disponible leur buteur de 30 buts Jonathan Marchessault et obtenu un choix de quatrième ronde pour Smith. Marchessault et Smith sont devenus des joueurs de premier trio, le premier a obtenu 75 points l'an dernier, le second 60, tandis que Petrovic est fréquemment rayé de la formation depuis un an et demi. Affreuse gestion de la situation.

Blue Jackets de Columbus

Les Jackets voulaient d'abord se départir du contrat de David Clarkson, qui n'allait plus jamais jouer en raison d'une grave blessure. Clarkson obstruait 5,2 millions sur la masse jusqu'en 2020. Columbus voulait aussi éviter de perdre le jeune et robuste Josh Anderson, qui n'avait pu être protégé. Le DG Jarmo Kekalainen a donc offert un choix de première ronde en 2017 et de deuxième ronde en 2019 afin que Vegas accepte le contrat de Clarkson et repêche William Karlsson plutôt que Anderson. Karlsson venait de connaître une saison de six buts. Il a explosé avec 43 l'année suivante avec les Golden Knights au sein du premier trio.

Wild du Minnesota

Le Wild était coincé parce qu'il avait trop de bons défenseurs à protéger. Ils ont conclu une entente pour que Vegas ne sélectionne pas Matt Dumba, exposé au profit de Ryan Suter, Jonas Brodin et Jared Spurgeon. Le DG Chuck Fletcher, a donné l'un de ses meilleurs jeunes attaquants, Alex Tuch, à condition que Vegas ne repêche Erik Haula. Tuch, 22 ans, a 25 points en 27 matchs cette saison. Haula est devenu un joueur important à Vegas. Il a marqué 29 buts l'an passé. Mais le Wild n'aurait pu se permettre de perdre l'un de ses quatre défenseurs, d'autant plus que Dumba est devenu un pilier.

Penguins de Pittsburgh

D'un côté, un gardien de 22 ans, Matt Murray, qui vous a permis de gagner deux Coupes Stanley. De l'autre un vétéran de 31 ans, Marc-André Fleury, souvent blessé, et désormais l'auxiliaire du jeune. Les Penguins ont donc protégé Murray. Mais la carrière de Fleury a pris un second souffle à Vegas, tandis que Murray est toujours sur la liste des blessés à Pittsburgh. Murray a disputé à peine 13 matchs cette saison et montre une ronflante moyenne de 3,70.

Islanders de New York

Les Islanders n'avaient pas réussi à insérer Brock Nelson, Ryan Strome et Calvin DeHaan sur leur liste de protection. Ils ont donc offert un choix de première ronde à Vegas, le 15e au total, afin que les Golden Knights repêche le gardien auxiliaire Jean-François Bérubé. Les Islanders se sont aussi débarrassés du même coup de Mikhail Grabovski, sur la liste des blessés à long terme, et son contrat annuel de cinq millions. Tout ça pour protéger deux défenseurs marginaux, Adam Pelech et Johnny Boychuk, tandis qu'Andrew Ladd devait être sur la liste en raison de sa clause de non-mouvement (en vigueur lors des deux premières années de son contrat). Vegas en a profité pour repêcher le jeune défenseur Erik Brannstrom, qui devrait devenir un brillant défenseur offensif dans la LNH.

Ducks d'Anaheim

On ne peut rien reprocher au DG Bob Murray dans les circonstances. Il avait trop de bons jeunes défenseurs à protéger, entre autres Cam Fowler, Elias Lindholm, Josh Manson, Shea Theodore et Sami Vatanen. Kevin Bieksa détenait une clause de non-mouvement et devait être inscrit sur la liste. Murray a offert Theodore à Vegas pour éviter de perdre Vatanen ou Manson. Theodore, 22 ans, est devenu un joueur de premier plan à Vegas. Murray a au moins pu se débarrasser du contrat de 3,25 millions de Clayton Stoner.

Sénateurs d'Ottawa

Les Sénateurs ont tenté de convaincre Dion Phaneuf de renoncer à sa clause de non-mouvement, en vain. Ils ont donc dû l'inscrire sur leur liste de protection et exposé le partenaire défensif d'Erik Karlsson, Marc Methot. La perte de Methot a fait mal aux Sénateurs et à Karlsson l'an dernier. Vegas a repêché Methot et l'a refilé aux Stars de Dallas moyennant un choix de deuxième ronde en 2020.

PAS SI MAL

Capitals de Washington

Les Capitals ont tenté de s'entendre avec Vegas pour ne pas perdre le défenseur Nate Schmidt, mais ils trouvaient le prix à payer trop élevé. Washington avait déjà inscrit sur sa liste de protection les défenseurs John Carlson, Matt Niskanen et Dmitry Orlov. Schmidt est devenu le meilleur défenseur des Golden Knights. Heureusement, les Caps s'en sont bien remis et ont remporté malgré tout la Coupe Stanley aux dépens de Vegas.

Canadien de Montréal

Le Canadien a préféré Jordie Benn à Alexei Emelin. Avec le recul, Emelin avait une meilleure valeur que Benn, mais son contrat était plus lourd. Emelin aurait sans doute fait un meilleur partenaire pour Shea Weber. Vegas a choisi Emelin puis l'a refilé à Nashville pour un choix de troisième ronde.

Jets de Winnipeg

Les Jets ne voulaient pas perdre Tobias Enstrom et Marko Dano. Ils ont inversé des choix de première ronde, offrant le 13e au total pour le 24e, ainsi qu'un choix de troisième ronde en 2019. Vegas a choisi un joueur de soutien, Chris Thoburn, lors du repêchage de l'élargissement des cadres. Les Golden Knights ont repêché Nick Suzuki au 13e rang, qu'ils ont échangé au Canadien cet été, tandis que Winnipeg a sélectionné l'ailier Kristian Vesalainen au 24e rang. Vesalainen a entamé la saison dans la LNH et montre un beau potentiel. Par contre, Dano et Enstrom ne sont déjà plus avec les Jets.

Predators de Nashville

Les Predators ont perdu un très bon compteur, James Neal, laissé sans protection, mais ils n'en ont pas trop souffert. Neal a rendu de bons services à Vegas en marquant 25 buts l'an dernier, mais ils ne l'ont pas retenu cet été.

Blues de St. Louis

Une situation un peu semblable à celle de James Neal. Perron a été encore meilleur avec 66 points. Les Blues auront perdu Perron pour un an seulement. Perron a rejoint les Blues à titre de joueur autonome cet été.

Bruins de Boston

Colin Miller n'était pas apprécié à sa juste valeur à Boston. Les Bruins lui ont préféré le robuste Kevan Miller sur la liste de protection. Miller est devenu un très bon défenseur à Vegas. Il a obtenu 41 points l'an dernier et joue plus de 20 minutes par match.

Stars de Dallas

Cody Eakin était un joueur apprécié à Dallas. Il rend de bons services à Vegas, sans être une star. Avec le recul, peut-être les Stars auraient-il dû le protéger à la place d'Antoine Roussel, parti depuis à Vancouver, mais qui aurait pu prédire la saison difficile de Roussel l'an dernier ?

Lightning de Tampa Bay

Le Lightning avait trop de joueurs de qualité à protéger. Ils ont offert des choix de deuxième ronde en 2017 et de quatrième ronde en 2019 en plus d'un espoir, Nikita Gusev. Vegas a réclamé Jason Garrison et n'a pas touché à Slater Koekkoek ou à Yanni Gourde. Mais Gourde avait passé presque toute l'année précédente dans la Ligue américaine et on peut se demander s'il aurait constitué un attrait alors. Gusev, 26 ans, est toujours dans la KHL, tandis que Gourde a connu une incroyable éclosion.

LES CHANCEUX

Canucks de Vancouver

Luca Sbisa jouait environ 19 minutes par match en défense pour les Canucks. Vancouver s'est quand même bien remis de sa perte. Sbisa a joué un an à Vegas, avant de quitter pour l'organisation des Islanders. Sbisa demeure un défenseur marginal.

Avalanche du Colorado

Vegas a choisi le gardien Calvin Pickard, qui n'a fait que passer et qui a changé d'organisation trois fois depuis. Perte très minime pour le Colorado.

Flames de Calgary

Derek Engelland, seul joueur originaire de Vegas, est devenu un grand leader chez les Golden Knights. Mais les Flames regorgeaient de bons défenseurs et ils n'ont pas souffert de sa perte. Tout le monde est content !

Sharks de San Jose

Les Sharks ont «perdu» le défenseur David Schlemko, ensuite échangé au Canadien pour un choix de cinquième ronde. Avec un salaire annuel de 2,1 millions pour encore trois ans, Vegas a rendu service à San Jose. Vegas aurait fait un meilleur choix avec Dylan DeMelo, mais on ne peut toutes les gagner...

Oilers d'Edmonton

Les Golden Knights croyaient peut-être encore au potentiel du défenseur Griffin Reinhart, quatrième choix au total en 2012. Il était un joueur du calibre de la Ligue américaine et le demeure. Seul problème, les Oilers avaient offert des choix de première et deuxième ronde en 2015 pour l'obtenir. Les Islanders en ont profité pour repêcher Mathew Barzal grâce à la générosité des Oilers.

Coyotes de l'Arizona

Les Coyotes ont perdu Teemu Pulkkinen, qui a passé la saison dernière dans la Ligue américaine et qui se retrouve aujourd'hui dans la KHL. Pulkkinen avait joué quatre matchs en Arizona la saison précédente. Zéro perte.

Blackhawks de Chicago

Trevor Van Riemsdyk était un défenseur de soutien à Chicago et il demeure un défenseur de soutien à Vegas.

Kings de Los Angeles

Brayden McNabb était un défenseur de soutien à Los Angeles. Il a obtenu des responsabilités accrues à Vegas, mais il demeure dans la catégorie des joueurs remplaçables. Ils avaient déjà beaucoup de défenseurs à protéger. Dustin Brown n'a pas été réclamé en raison de son salaire monstrueux et il a pu relancer sa carrière l'an dernier.

Maple Leafs de Toronto

Brenden Leipsic est un brillant joueur de Ligue américaine incapable de s'imposer dans la LNH. Il n'est déjà plus à Vegas. Toronto n'avait pas grand-chose à offrir.

Sabres de Buffalo

William Carrier est devenu un bon joueur de quatrième trio à Vegas. Mais les Sabres n'en ont pas souffert.

Rangers de New York

Oscar Lindberg: joueur marginal à New York, joueur marginal à Vegas.

Red Wings de Detroit

Les Red Wings sont morts de rire. Non seulement la perte de Tomas Nosek n'a pas fait mal, mais quelques mois plus tard, ils ont reçu des choix de première, deuxième et troisième rondes des Golden Knights pour Tomas Tatar. Nosek a marqué sept buts l'an dernier, mais il a connu des séries intéressantes.

Hurricanes de la Caroline

Les Hurricanes ont offert un choix de cinquième ronde à Vegas pour qu'ils repêchent Connor Brickley. Celui-ci n'a même pas été retenu par les Golden Knights. Il joue présentement dans la Ligue américaine. Il n'y avait rien d'intéressant en Caroline.

Flyers de Philadelphie

Même chose que pour les Sabres et William Carrier. Bellemare est un bon joueur de quatrième trio à Vegas.

Devils du New Jersey

Le défenseur Jon Merrill montrait un beau potentiel, mais il ne s'est jamais développé, ni au New Jersey, ni à Vegas.

- - -

