Problèmes en défense: de grâce, ne précipitons rien!

Claude Julien évoque la fatigue pour expliquer les deux dernières défaites et il n'a pas complètement tort, mais l'équipe a néanmoins une fiche de 5-5-2 à ses 12 dernières rencontres.

Cette période d'insuccès coïncide avec la perte de deux attaquants importants pour assurer une structure à l'équipe, Paul Byron et Joel Armia.

Mais il y a plus. La défense, dont les failles étaient masquées par des performances étonnantes de Mike Reilly et Noah Juulsen, entre autres, est redevenue suspecte.

Le Canadien n'avait pas accordé plus de quatre buts dans un même match lors de ses dix premières parties. L'équipe a donné cinq buts ou plus cinq fois à ses douze dernières rencontres, et huit fois en douze matchs l'adversaire a marqué quatre buts ou plus.

> Moyenne de buts alloués après dix matchs: 2,50.

> Moyenne de buts alloués lors des douze derniers matchs: 4,17.

Le DG Marc Bergevin a solutionné une importante carence cet été. L'éclosion de Jesperi Kotkaniemi, les performances éclatantes de Max Domi, semblent avoir réglé les problèmes de l'équipe au centre, le talon d'Achille du club depuis longtemps. Sans oublier Ryan Poehling, le prochain jeune à rejoindre l'équipe, vraisemblablement l'an prochain.

Mais pour y parvenir, Bergevin a résisté à la tentation de céder son troisième choix au total, ou encore Poehling, pour obtenir Ryan O'Reilly des Sabres de Buffalo, ou un autre centre établi.

Le prochain chantier auquel doit s'attaquer le DG du Canadien se trouve du côté gauche de la défense. Jordie Benn n'a atteint le seuil des 20 minutes par match d'utilisation lors des neuf premières rencontres. Il l'a fait sept fois lors des douze derniers. La tache est trop lourde pour ce sixième défenseur.

Depuis son retour au jeu, il y a six matchs, David Schlemko joue en moyenne 20:49. Aucun joueur du Canadien à part Jeff Petry ne joue autant. Schlemko est un sixième défenseur comme Benn.

Le retour au jeu de Shea Weber stabilisera la défense. Mais ne réglera pas le problème à gauche. Du moins permettra-t-il à Mike Reilly d'y retourner sur une base permanente. Les ennuis du jeune homme ont débuté quand on a commencé à l'utiliser à droite pour ménager les vétérans comme Benn et Schlemko.

À moins que Reilly ne se replace ou que Victor Mete ne relance sa saison difficile, le DG du Canadien devra dénicher non pas un défenseur du top 4 à gauche, mais probablement deux pour l'avenir à moyen et long terme de l'équipe.

Si le passé est garant de l'avenir, Bergevin ne sacrifiera pas de hauts choix ou d'espoirs de premier plan pour des solutions à court terme.

Il faut éviter de s'accrocher à tout prix à l'espoir de participer aux séries éliminatoires cette saison et maintenir le plan de réinitialisation.

Les deux meilleurs espoirs en défense chez le Canadien à l'heure actuelle sont droitiers, Josh Brook et Cale Fleury. Le jeune Jordan Harris, 18 ans, un choix de troisième ronde en 2018, est gaucher et offre un profil offensif intéressant, mais il ne sera pas prêt avant quelques années.

Il faudra soit attendre le repêchage de 2019 et dénicher une perle semblable à Kotkaniemi, mais en défense, soit utiliser un espoir ou un jeune joueur pour dénicher ce défenseur gaucher de moins de 24 ans tant souhaité.

Les deux meilleurs compteurs du Canadien à ce jour, Max Domi et Jonathan Drouin, ont été obtenus ainsi. Le premier pour Alex Galchenyuk et le second pour Mikhail Sergachev.

Travis Sanheim ou Robert Hagg sont-ils disponibles à Philadelphie pour le bon prix? À Vegas, Erik Brannstrom, épatant dans la Ligue américaine depuis le début de la saison, n'est sans doute pas sur la liste des joueurs à échanger.

Sinon, mon collègue blogueur et analyste à la radio, spécialiste des espoirs, Simon «Snake» Boisvert, tient en haute estime Sami Niku, des Jets de Winnipeg, un Finlandais de 22 ans, 54 points en 76 matchs l'an dernier à sa première saison chez les professionnels en Amérique du Nord l'an dernier.

Le défi sera de taille pour Bergevin. Pour reprendre sa propre expression, on ne réalise pas des échanges dans la LNH comme sur un Nintendo. Mais le DG a réalisé quelques échanges surprenants depuis deux ans.

L'important, pour l'organisation et pour lui, demeure de rester fidèle au plan de développement à moyen et long terme.

* * *

À LIRE

La fatigue semble avoir rattrapé le Canadien hier au New Jersey, explique Guillaume Lefrançois dans son analyse de match. Les joueurs n'ont pas été ménagés en terme d'aléas de voyage. Après un voyage dans l'Ouest canadien, ils se sont tapés six heures de vol dimanche (sans entraînement), un match (hautement émotif) contre les Capitals dès le lendemain, avant de repartir à nouveau vers le New Jersey le jour suivant. J'achète l'excuse de la fatigue.