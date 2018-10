Brad Marchand: fou furieux ou grand leader?

Pour plusieurs, Brad Marchand n'aurait pas dû disputer cette rencontre. La veille, à Washington, il a agressé Lars Eller en troisième période.

La LNH n'a pas suspendu Marchand pour son geste. Ce qu'on raconte, entre les branches, c'est qu'on n'a pas trouvé matière à suspension parce qu'Eller a finalement jeté ses gants lui aussi.

Quand on regarde la vidéo, pourtant, on remarque qu'Eller reçoit deux bons coups de poings et n'a nullement l'intention d'engager le combat avant de laisser tomber ses gants. Combien faut-il recevoir de coups au visage avant de songer à se protéger? Et que faisaient les juges de ligne à regarder la scène en voyant que le Danois ne voulait pas échanger de coups avec un bagarreur aguerri?

Le pugnace attaquant des Bruins reprochait à Eller d'avoir célébré un peu trop fort en passant devant le banc de ses adversaires après avoir marqué le septième but de son équipe et porté le score 7-0.

Le geste d'Eller semblait baveux, certes, mais pas excessif. Quelques minutes plus tard, un peu à la façon de Max Domi contre Aaron Ekblad, Marchand a empoigné Eller pour l'inviter à se battre.

Voyant que le Danois, qui ne s'est jamais battu en huit ans de carrière, ne bronchait pas, Marchand l'a mitraillé de coups, dont deux solides droites lui ont ouvert le front, avant de porter son dernier coup alors qu'Eller tombait brutalement sur la glace.