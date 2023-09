PHOTO NASUNA STUART-ULIN, THE NEW YORK TIMES

Du haut de son mètre quatre-vingt-cinq, Nilan était plus petit et plus léger que la plupart de ses adversaires.

Nilan s’est appuyé sur sa remarquable endurance et a développé une sorte de technique de « rope a dope », rentrant sa tête dans une épaule pour protéger son visage et sa tête et bondissant lorsque l’autre combattant se fatiguait ou laissait une ouverture. Il s’est rapidement imposé comme l’un des joueurs les plus courageux et les plus terrifiants de la ligue, prêt à échanger des coups avec n’importe quel poids lourd.

Les bagarres sont beaucoup moins fréquentes dans la LNH d’aujourd’hui que dans les années 1980 et 1990, car la ligue a modifié ses règles et adopté un style de jeu plus rapide, même si Gary Bettman, le commissaire de la Ligue, nie toujours l’existence d’un lien entre les bagarres et l’encéphalopathie spongiforme transmissible. Nilan s’oppose à l’interdiction des combats, mais reconnaît qu’il est troublé lorsqu’un joueur est assommé au cours d’une bagarre.

Cela ne lui est jamais arrivé, mais au cours de ses dernières saisons, après avoir été échangé aux Rangers et aux Bruins de Boston, il a été secrètement épuisé par les combats.

Je me suis battu jusqu’à la fin, mais c’était de plus en plus dur pour moi. Je me battais contre un gars, puis contre un autre à la période ou à la présence suivante. Je revenais au banc et je me disais que j’étais en train de perdre ce petit avantage, ce que vous ne pouvez jamais admettre. Alors vous le cachez. Chris Nilan

Dans les années qui ont suivi la fin de sa carrière, ses mains, ses genoux et son dos l’ont fait souffrir à cause de 13 ans d’efforts et d’opérations chirurgicales. Nilan a commencé à ingérer du Percocet, un analgésique délivré sur ordonnance, puis est devenu dépendant de l’oxycodone et de l’alcool, une combinaison familière pour de nombreux hommes forts à la retraite.

Il a fini par trouver de l’héroïne, qu’il a consommée par voie intraveineuse. En 2015, sa mère a eu un accident vasculaire cérébral et Nilan est allé lui rendre visite à Faulkner, l’hôpital où il est né. Il a demandé à un revendeur de le rencontrer là-bas et s’est drogué dans un placard d’entretien. L’instant d’après, il était sur un brancard, une infirmière l’appelant par son nom, une nouvelle victime de surdose.

S’il était sorti pour trouver le revendeur cette nuit-là au lieu d’insister pour qu’ils se rencontrent à l’hôpital, Nilan n’aurait probablement pas survécu.

Nilan a rencontré Holtz en cure de désintoxication, et elle a été son pilier, le guidant lors des rechutes et sur la voie de la guérison. Les chercheurs ont interrogé Holtz sur la mémoire et l’humeur de Nilan et lui ont demandé s’il avait des moments de rage. Elle a expliqué qu’il y a plusieurs années, elle avait dit à Nilan que s’il ne maîtrisait pas sa colère, elle le quitterait.

« Il s’emportait pour des choses insignifiantes, a-t-elle expliqué. Chris a reconnu ces problèmes dans sa vie et il est complètement différent aujourd’hui. Tout cela a changé. Il a fait face à des vérités et des émotions difficiles et les a gérées. En grandissant, c’est ainsi qu’il a été élevé. »

Nilan adorait son père, mort en 2021, et il est extrêmement fier de lui. Henry Nilan était un béret vert dans les réserves de l’armée et un dessinateur industriel chez Draper Labs à Cambridge, dans le Massachusetts, et il travaillait dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Il frappait également Chris Nilan en guise de punition – parfois dans la poitrine, parfois une gifle à l’arrière de la tête, parfois un coup de poing – jusqu’à ce que Chris ait environ 16 ans et menace finalement de s’enfuir.

Selon lui, c’est en grandissant dans cet environnement qu’il a développé sa colère et sa propension à la violence, et non en vivant sa carrière d’homme fort sur la glace.

Êtes-vous prêts à entendre les résultats ?

Le 8 juin, Nilan et Holtz ont écouté Michael Alosco et Hannah Bruce, une autre chercheuse, présenter les résultats de l’étude dans le studio de balado de Nilan à leur domicile. Nilan était impatient d’entendre les résultats et se réjouissait également d’interviewer Jim Montgomery, l’entraîneur principal des Bruins, pour l’émission balado avant d’aller jouer au golf.

Holtz était nerveuse.

Les résultats ne permettent pas d’exclure la présence d’une ETC, mais ils sont très bons pour Nilan. Ses tests cognitifs, de mémoire et de motricité ont montré qu’il se situait dans la fourchette normale pour son âge, son sexe et son niveau d’éducation. Dans la plupart des cas, il était au-dessus de la moyenne. S’il y avait eu des raisons de s’inquiéter, M. Alosco aurait recommandé des soins cliniques pour le diagnostic et le traitement, ce qu’il n’a pas jugé nécessaire à l’époque.

« J’y ai un peu pensé, a commencé Nilan, avant de s’interrompre et de secouer la tête. Écoutez, je suis un cas particulier. »

Tous les participants à l’appel ont ri, mais cela pourrait être vrai. M. Alosco a déclaré que Nilan faisait partie d’un groupe à très haut risque et l’a exhorté à rester vigilant quant à sa sobriété et à son mode de vie sain. Il lui a également demandé de revenir pour les suivis annuels de la recherche, ce à quoi Nilan a répondu par l’affirmative.

À la fin de la réunion, M. Alosco a souligné que les chercheurs souhaitaient connaître les facteurs qui ont permis à Nilan de résister jusqu’à présent aux maladies neurologiques dégénératives, qu’il s’agisse de la génétique, des antécédents médicaux, des types de chocs à la tête, de son mode de vie ou d’autres facteurs.

« C’est pourquoi vos données pourraient être si précieuses pour déterminer qui est résistant aux effets à long terme des chocs répétés à la tête », a déclaré M. Alosco à Nilan.

Nilan était optimiste après coup, alors qu’il s’apprêtait à sortir de chez lui. Mais pas à cause des résultats.

« De toute façon, a-t-il dit en frappant des mains, j’allais jouer au golf. »

