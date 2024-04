Nick Suzuki est en train de vivre la meilleure saison de sa vie de professionnel, et Cole Caufield n’en est pas tellement surpris.

« Je ne veux pas dire qu’on s’attend à ça de lui, mais lui s’attend à ça, a répondu le petit attaquant mercredi à Brossard. Ça ne fait que commencer pour Nick, et ça va aller en s’améliorant. »

La scène était un peu drôle ; pendant que Caufield discutait avec deux journalistes dans le vestiaire du Canadien, l’attroupement médiatique juste à sa droite était pour son désormais célèbre coéquipier, qui est devenu au terme du match de mardi le premier joueur du CH à atteindre la barre des 70 points depuis Max Domi en 2018-2019.

Ce n’est pas Caufield qui va s’en plaindre.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Cole Caufield et Nick Suzuki

« On est tous en train de grandir sur ce trio, a-t-il ajouté au sujet de lui-même et de Juraj Slafkovsky. Mais c’est sûr qu’en ce moment, c’est Nick qui est en feu ! »

L’expression est sans doute la meilleure pour décrire un joueur qui a maintenant 71 points à sa fiche. Les chiffres nous disent qu’il n’avait jamais aussi bien joué, et le principal intéressé est assez d’accord avec ce constat hautement scientifique.

« Je sens que je connais ma meilleure saison, a-t-il admis bien humblement mercredi à Brossard. Je suis vraiment confiant par rapport à ce que je peux faire, et ce que je peux apporter à l’équipe chaque soir. Je réalise que je peux jouer face à n’importe qui. »

Aux yeux de son ami Caufield, c’est peut-être ce bout-là qui est le plus important.

On se retrouve normalement à patiner face au meilleur trio adverse chaque soir. Je trouve que c’est super de devoir faire face à ce genre de compétition. C’est une bonne façon d’apprendre. Cole Caufield

Dans les 71 points de Suzuki, il y a aussi 32 buts, et c’est sans doute le détail qui est le plus étonnant ; les buts, on aurait cru que c’était l’affaire de Caufield, qui en a 21 à sa fiche. Mais Suzuki est en train de montrer à l’univers, et même plus, qu’il peut lui aussi la mettre dedans.

Et puisqu’on est dans les chiffres, on note aussi que le capitaine vient de récolter 19 buts à ses 25 derniers matchs, une heureuse série amorcée le 6 février.

« C’est important de pouvoir exceller dans plusieurs aspects du jeu, a-t-il tenu à dire. Je peux marquer, mais je peux aussi faire des jeux, ce qui ouvre d’autres possibilités, et les deux autres gars de notre trio peuvent faire ça eux aussi.

« J’ai eu plus d’occasions de pouvoir créer quelque chose sur la glace cette saison. J’ai essayé de tirer un peu plus souvent aussi, j’ai essayé de choisir le bon jeu. »

Aux yeux de Martin St-Louis, c’est tout ça qui a permis à Suzuki d’en arriver là où il est en ce moment.

C’est le résultat de tout ce qu’il fait. Il ne triche pas, il travaille son jeu. Il y a des matchs où il joue super bien mais ne récolte pas de point, et des matchs où il n’est pas aussi bon mais il va chercher des points. Il est un bon critique envers lui-même, et quand tu te bases sur la vérité, c’est facile de rester sain d’esprit. Sa production est vraiment le résultat de tout ce qu’il fait. Ce n’est pas de la chance. Martin St-Louis, à propos de Nick Suzuki

Il lui reste huit matchs, dont le prochain jeudi face au Lightning de Tampa Bay, pour tenter d’en faire encore un peu plus, et peut-être aussi d’atteindre la barre des 80 points, ce qui serait un autre exploit dans ce chandail rouge qui n’a pas vu passer tant de marqueurs depuis la dernière Coupe.

Nick Suzuki a d’autres objectifs aussi, comme peut-être une place avec Équipe Canada aux Jeux de 2026 en Italie.

« C’est le rêve de tout le monde, de pouvoir représenter son pays, a-t-il conclu. C’est une chose à laquelle je pense… »