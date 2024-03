Le Canadien Dix matchs, dix enjeux

Le Canadien est largué de la course aux séries. Ce qui ne veut pas dire qu’il faut tout bêtement cesser de regarder les matchs du Tricolore pour passer plus de temps de qualité avec ses proches, se lancer dans le bénévolat ou inventer un produit qui révolutionnera la planète comme le font les génies de Starfrit chaque année. Que non.