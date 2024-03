(Laval) Jakub Dobes a stoppé 35 rondelles et le Rocket de Laval a signé une importante victoire de 2-1 aux dépens des Senators de Belleville, vendredi soir, à la Place Bell.

Simon Servant La Presse Canadienne

La formation lavalloise s’est replacée dans le portrait des séries de la section Nord depuis quelques semaines et Dobes s’est avéré l’une des principales raisons. Il a gagné six de ses huit derniers départs, n’allouant que deux buts ou moins lors de sept d’entre eux.

Le brio de Dobes vendredi soir a également permis aux hommes de Jean-François Houle de se donner une avance de quatre points devant les Senators (30-27-6) au cinquième rang de la section, le dernier donnant accès aux séries.

William Trudeau et Brandon Gignac ont enfilé l’aiguille pour le Rocket (31-26-8), qui a cette fois réussi à garder son avance d’un but en troisième période. Mercredi soir, il avait laissé les Comets d’Utica venir de l’arrière pour l’emporter en temps réglementaire.

Egor Sokolov a répliqué pour les Senators, qui avaient perdu les deux affrontements à domicile contre le Rocket, le week-end dernier. Leevi Merilainen a cédé deux fois en 17 lancers.

Il s’agissait d’un premier match à la Place Bell pour David Reinbacher. Le premier choix du Canadien de Montréal en 2023 avait d’ailleurs marqué un but crucial à Belleville, vendredi dernier, à sa première partie dans la Ligue américaine de hockey.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE David Reinbacher

Les deux rivaux croiseront à nouveau le fer à Laval, samedi après-midi.

Mené par Dobes

L’ambiance de séries était bien présente en début de match et les Lavallois ont aussi fait sentir leur présence en prenant les devants dès la troisième minute de jeu.

Mitchell Stephens était seul devant Merilainen en compagnie de Trudeau, mais il a complètement raté la cible. La rondelle est cependant restée dans le territoire ennemi et le Rocket a joué de chance quand la remise de Trudeau a touché la lame du bâton de Nikolas Matinpalo avant de faire bouger les cordages.

Lorsqu’il n’est pas déjoué par ses coéquipiers, Merilainen fait du bon travail, et il l’a prouvé lors des minutes suivantes. Oublié près du filet, Lias Andersson s’est buté à la mitaine du Finlandais, qui a ensuite sorti la jambière droite aux dépens de Gabriel Bourque.

Les Senators ont tranquillement été plus incisifs et ils ont créé l’égalité avant de rentrer au vestiaire. Après un arrêt de Dobes, le disque a virevolté contre deux joueurs et Sokolov en a finalement été le bénéficiaire. Son tir rapide a tout juste traversé la ligne rouge.

Le jeu un peu plus hermétique a fait place à du jeu échevelé en deuxième période, et les deux équipes ont bourdonné en attaque. Dobes a été plus sollicité que son vis-à-vis et il s’est signalé en désavantage numérique, en plus d’avoir l’aide de son poteau gauche.

La rondelle a finalement coopéré pour le Rocket, à mi-chemin dans l’engagement. Emil Heineman a amorcé une montée à deux contre un et Gignac a mis la touche finale après avoir accepté la passe transversale de Sean Farrell.

Dobes a grandement aidé sa troupe à conserver son avance de 2-1 au deuxième vingt et il en a rajouté dès les premiers instants de la troisième période. Lors d’un désavantage numérique, il a frustré Garrett Pilon avec la jambière gauche pour garder le score intact.

De son côté, Merilainen a pu coup sur coup remercier son poteau droit, sur un tir de Farrell, et son défenseur Maxence Guénette, qui a sorti le patin à la dernière seconde pour voler Jacob Perreault d’un but certain.

Le gardien du Rocket et la défensive ont fermé la porte dans les dernières minutes pour confirmer la victoire des leurs.