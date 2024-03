Sur papier, on verra une bonne nouvelle : tous les billets pour le match de l’équipe montréalaise de la LPHF du 20 avril, qui sera disputé au Centre Bell, ont trouvé preneurs en quelques minutes, ce mercredi matin. Les revendeurs en ont toutefois profité pour faire de bonnes affaires.

La Ligue professionnelle de hockey féminin a récemment annoncé que la rencontre contre Toronto initialement prévue le 21 avril serait finalement disputée la veille au domicile du Canadien de Montréal. On espère notamment battre le record absolu d’assistance pour un match de hockey féminin.

Les billets individuels, libérés à 10 h ce mercredi, ont tous été vendus en moins de 20 minutes. Or, à voir les prix observés dès les instants suivants sur les sites de revente, on comprend que l’amour du sport féminin n’a pas été le seul moteur de cette vente éclair.

Sur billets.ca, plusieurs dizaines de places sont déjà disponibles à des prix variant de 109 à 275 $. Sur le site StubHub, ils se comptent par centaines. Les plus chers s’y détaillent à 493 $ chacun. Ceci alors que tous les billets vendus par la voie traditionnelle, soit par le truchement de TicketMaster, coûtaient moins de 100 $.

« La situation de la revente existe, à Montréal et ailleurs ; je comprends, et en même temps, je ne comprends pas. Ça fait partie de l’industrie du sport, semble-t-il », s’est navrée la directrice générale de l’équipe, Danièle Sauvageau, lors d’une mêlée de presse tenue mercredi matin en marge de l’entraînement du club.

« J’aurais préféré que les billets restent là où ils doivent être pour dire à nos partisans : on veut que vous soyez là et que vous payez les prix que nous considérons les bons », a-t-elle ajouté.

Autrement, elle a qualifié d’« extraordinaire » l’engouement suscité par l’évènement du mois prochain. « Je ne veux pas vous dire que je savais que tout allait être vendu, mais en voyant les fans à la Place Bell et ici [à l’Auditorium de Verdun], […] on croyait atteindre les objectifs », a souligné Mme Sauvageau.

Le mois dernier, Montréal et Toronto ont fait salle comble dans la Ville-Reine, disputant un match devant 19 285 personnes. Ce record sera battu si les quelque 21 000 sièges du Centre Bell sont occupés le 20 avril prochain.

Avec Katherine Harvey-Pinard, La Presse