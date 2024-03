(Calgary) L’ancien joueur de hockey et double médaillé d’or olympique Rick Nash a été nommé directeur général de l’équipe canadienne qui participera au Championnat du monde de hockey masculin qui se tiendra du 10 au 26 mai à Prague et à Ostrava, en République tchèque.

La Presse Canadienne

Nash a été choisi par Doug Armstrong, responsable du groupe de gestion de l’équipe canadienne, Ryan Getzlaf, conseiller en relations avec les joueurs, et Scott Salmond, premier vice-président des activités hockey et de la haute performance, a précisé Hockey Canada par voie de communiqué transmis mardi.

« L’expérience de Rick à l’international et dans la LNH, tant comme joueur que comme dirigeant, faisait de lui le candidat idéal pour diriger l’équipe nationale masculine du Canada à cette édition du championnat mondial, a commenté Armstrong. Nous avons très hâte de travailler avec lui et d’amorcer le processus de sélection du personnel et de joueurs qui tenteront de défendre notre titre au mois de mai. »

Nash a récemment remporté une médaille d’argent à titre de directeur général adjoint de l’équipe canadienne au Championnat du monde de 2022.

À sa troisième saison comme directeur du développement des joueurs des Blue Jackets de Columbus, il a aussi agi en tant que conseiller spécial au directeur général de l’équipe pendant deux saisons (de 2019 à 2021). Comme joueur, il a représenté le Canada aux Jeux olympiques d’hiver en 2006, 2010 et 2014, gagnant l’or en 2010 et 2014. Il a aussi représenté l’unifolié lors de quatre éditions du Championnat du monde, remportant une médaille d’or (2007) et deux d’argent (2005, 2008).

Nash a aussi disputé 1060 matchs étalés sur 15 saisons dans la LNH avec les Blue Jackets, les Rangers de New York et les Bruins de Boston, accumulant au total 805 points (437 buts, 368 aides).

Les autres membres du groupe de gestion, de même que le personnel d’entraîneurs, le personnel de soutien et la formation en vue du Championnat du monde de 2024, seront dévoilés à une date ultérieure.

Le Canada amorcera le tournoi contre la Grande-Bretagne le 11 mai, avant d’affronter successivement l’Autriche, le Danemark, la Finlande, la Norvège, la Suisse et la République tchèque en ronde préliminaire.

Le tournoi prendra fin le 26 mai avec la finale et la petite finale. L’équipe canadienne disputera deux matchs préparatoires avant le début du tournoi – un contre l’Autriche au Steffl Arena de Vienne, le 5 mai, et un autre contre la Hongrie au MVM Dome de Budapest, le 7.