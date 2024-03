PHOTO GENE J. PUSKAR, ASSOCIATED PRESS

(New York) Lisez les comptes rendus des matchs disputés dimanche dans la LNH.

Sidney Crosby s’illustre dans une victoire de 6-3 des Penguins face aux Red Wings Sidney Crosby a amassé un but et une aide et les Penguins de Pittsburgh ont triomphé par la marque de 6-3 face aux Red Wings de Detroit, dimanche soir. Crosby a marqué son 583e but en carrière, rejoignant Wayne Gretzky pour le septième plus haut total au sein d’une même équipe. Il s’agissait d’un premier but en 12 matchs pour Crosby et d’un 33e cette saison, aidant les Penguins à garder leurs espoirs de séries en vie. Lars Eller, Reilly Smith et Valtteri Puustinen ont également obtenu un but et une assistance pour les Penguins, qui ont gagné pour une deuxième fois à leurs trois dernières parties. Michael Bunting et Drew O’Connor ont aussi fait bouger les cordages pour la troupe de Pittsburgh. Alex Nedeljkovic a bloqué 25 lancers. Lucas Raymond, à deux occasions, et Christian Fischer ont trouvé le fond du filet pour les Red Wings. Alex Lyon a cédé cinq fois en 37 tirs. Dan Scifo, Associated Press

Trois buts en 83 secondes aident les Blackhawks à gagner 5-2 contre les Sharks PHOTO KAMIL KRZACZYNSKI, USA TODAY SPORTS

Ryan Donato, Kevin Korchinski et Joey Anderson ont marqué dans un intervalle de 83 secondes et les Blackhawks de Chicago ont défait les Sharks de San Jose 5-2, dimanche soir. Philipp Kurashev et Connor Bedard ont aussi fait mouche pour les Blackhawks, qui ont gagné quatre de leurs six dernières parties. Petr Mrazek a réalisé 24 arrêts. Ryan Carpenter et Klim Kostin ont assuré la réplique pour les Sharks, qui ont perdu 13 de leurs 14 derniers matchs. À 26 ans, Devin Cooley a disputé son premier match en carrière dans la LNH et il a stoppé 26 lancers pour les Sharks. La formation californienne menait 2-0 lorsque Kurashev a redirigé une passe de Tyler Johnson derrière Cooley. Les Blackhawks ont ensuite trouvé le fond du filet quatre fois lors de 10 dernières minutes de la rencontre. Donato a créé l’égalité avant que Korchinski donne les devants aux siens. Anderson a accentué l’avance seulement 11 secondes plus tard. Tim Cronin, Associated Press

Orlov connaît une bonne soirée de travail et les Hurricanes écrasent les Sénateurs PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE Dmitry Orlov a récolté quatre points et les Hurricanes de la Caroline ont écrasé les Sénateurs d’Ottawa 7-2, dimanche soir. Les deux équipes disputaient un deuxième match en autant de jours, mais les Hurricanes ont mieux fait grâce notamment à quatre buts en troisième période. Orlov a marqué deux buts alors qu’Evgeny Kuznetsov, Seth Jarvis, Jalen Chatfield, Jake Guentzel et Brendan Lemieux en ont chacun ajouté un. Dans la victoire des siens, Sebastian Aho a obtenu trois mentions d’aide. Frederik Andersen a réalisé 31 arrêts. Thomas Chabot et Tim Stutzle ont répliqué pour les Sénateurs, qui ont vu leur séquence de trois victoires prendre fin. Anton Forsberg a stoppé 30 lancers. Une mauvaise couverture défensive a permis à Chatfield de donner les devants 4-2 aux Hurricanes, tôt au troisième engagement. Orlov, Guentzel et Lemieux en ont ajouté pendant la période. Lisa Wallace, La Presse Canadienne

Tyler Toffoli inscrit deux buts et les Jets battent les Blue Jackets 6-1 PHOTO RUSSELL LABOUNTY, USA TODAY SPORTS Tyler Toffoli a inscrit deux buts et une aide pour guider les Jets de Winnipeg vers un gain facile de 6-1 aux dépens des Blue Jackets de Columbus, dimanche soir. Nikolaj Ehlers a amassé un but et une mention d’assistance pour les Jets, qui ont rejoint les Stars de Dallas et l’Avalanche du Colorado au sommet de la section Centrale. Kyle Connor, Logan Stanley et Vladislav Namestnikov ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour la troupe manitobaine. Sean Monahan a participé à deux buts tandis que Connor Hellebuyck a repoussé 30 rondelles. Brendan Gaunce a touché la cible pour les Blue Jackets, qui ont perdu quatre de leurs cinq dernières sorties, dont trois des quatre dernières à domicile. Elvis Merzlikins a stoppé 21 lancers pour les Blue Jackets, qui sont derniers au classement de la section Métropolitaine. Nicole Kraft, Associated Press

Victoire des Rangers face aux Islanders PHOTO SETH WENIG, ASSOCIATED PRESS Alexis Lafrenière (au centre) a marqué son 19e but de la saison. Jonny Brodzinski a donné les devants aux Rangers de New York en deuxième période pour mener les siens à une victoire de 5-2 contre les Islanders, dimanche. Les Rangers ont marqué trois fois en deuxième période pour effacer un déficit d’un but et prendre les devants 3-2. Mika Zibanejad, Will Cuylle, Kaapo Kakko et Alexis Lafrenière ont aussi fait bouger les cordages pour les Rangers, qui ont remporté cinq de leurs six dernières parties. Igor Shesterkin a terminé sa journée de travail avec 25 arrêts. Lafrenière a égalé sa marque personnelle avec 19 buts. Bo Horvat a réussi un doublé et Ilya Sorokin a effectué 26 arrêts dans cette quatrième défaite d’affilée des Islanders. Le défenseur des Rangers Ryan Lindgren a quitté le match au deuxième tiers après un contact avec le Québécois Jean-Gabriel Pageau derrière Shesterkin. Il n’a pas été en mesure de mettre du poids sur sa jambe gauche et n’est pas revenu au jeu. Scott Charles, Associated Press