Les Maple Leafs de Toronto devront se débrouiller sans leur attaquant le plus utilisé, samedi soir, pour affronter le Canadien de Montréal au Centre Bell. Mitch Marner s’est blessé au bas du corps lors du dernier match de l’équipe et son cas sera réévalué quotidiennement.

L’entraîneur-chef Sheldon Keefe l’a confirmé au terme de l’entraînement matinal de l’équipe. Marner s’est blessé, visiblement à une jambe, après avoir tenté un tir lors de la deuxième période de leur match de jeudi contre les Bruins de Boston.

L’absence de Marner se fera inévitablement sentir dans le camp torontois. Le troisième pointeur de l’équipe est utilisé à toutes les sauces et joue en moyenne plus de 21 minutes par match.

« Il y aura de grosses minutes à combler. On est déjà passé à travers ce genre de situation auparavant. Mitch a déjà été blessé. […] Les gars sauront comment réagir », a indiqué Keefe.

L’attaquant de 26 ans a raté 25 rencontres depuis la saison 2018 et les Leafs ont gagné seulement 11 fois en son absence.

Avec 76 points en 62 parties, Marner se dirigeait vers une première saison de 100 points en carrière.

Pour pallier l’absence de son meilleur passeur, Keefe a dû remanier ses trios. Tyler Bertuzzi et William Nylander ont obtenu une promotion en atterrissant sur le premier trio avec Auston Matthews. Max Domi et Calle Jarnkrok complèteront John Tavares sur la deuxième unité.

La dernière acquisition des Leafs, le centre Connor Dewar, effectuera quant à lui ses débuts dans l’uniforme bleu et blanc. Acquis du Wild du Minnesota en retour d’un choix de quatrième ronde, Dewar pilotera le quatrième trio.

« Je vais devoir apprendre à le connaitre, a évoqué l’entraîneur-chef, mais de ce que j’ai vu et de ce que j’ai entendu, il va nous aider sur le désavantage numérique. Il est intelligent, il s’applique sur les détails, il est très allumé sur la glace. Ça nous offre de la stabilité et de la flexibilité au centre et à l’aile. »

Dewar ne sera pas le seul à effectuer son baptême de feu avec les Leafs. Joel Edmundson sera inséré sur la troisième paire défensive au côté de Timothy Liljegren.

La venue de l’ancien du Canadien signifie donc que le québécois Simon Benoit ne pourra pas démontrer toute l’étendue de son talent devant parents et amis. Il sera laissé de côté pour la rencontre de samedi soir.

« On a besoin du tir droit de Liljegen et je veux donner la chance à Edmundson de voir ce qu’il peut nous offrir. […] Ça me fait de la peine de devoir retirer Benoit de la formation devant les siens, mais ce n’est pas moi qui fais l’horaire et je dois faire le nécessaire pour aider notre équipe à gagner. »

