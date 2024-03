(Fort Lauderdale) Gustav Forsling s’est amené chez les Panthers de la Floride il y a quatre ans en espérant simplement percer leur formation.

Tim Reynolds Associated Press

Il a fait bien plus que ça.

Forsling — qui domine la colonne des plus/moins dans la LNH cette saison — et les Panthers ont conclu une prolongation de contrat de huit ans, a annoncé le club floridien jeudi. Il aurait pu devenir joueur autonome sans compensation cet été, après avoir écoulé la dernière année de son contrat de trois ans et huit millions US.

« Ça envoie le message que les gars qui sont ici veulent y jouer », a déclaré le directeur général des Panthers Bill Zito.

Forsling fait maintenant partie du noyau des Panthers en attaque, en compagnie d’Aleksander Barkov et Matthew Tkachuk. Une source au fait de l’entente a indiqué que Forsling empochera 46 millions — ou 5,75 millions — pour la durée de celle-ci.

Cette personne a requis l’anonymat pour discuter avec l’Associated Press puisque les détails financiers n’ont pas été révélés publiquement.

D’autre part, les Panthers ont octroyé une prolongation de contrat de deux saisons à l’attaquant Jonah Gadjovich.