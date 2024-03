(Fort Lauderdale) Vladimir Tarasenko est né et a grandi en Russie, en plus de jouer dans la LNH pour les Blues à St. Louis, les Rangers à New York et les Sénateurs à Ottawa.

Tim Reynolds Associated Press

Maintenant, il est chez lui, en Floride.

Depuis la dernière année ou presque, la femme de Tarasenko et ses enfants sont installés dans le sud de la Floride. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’ailier, qui a remporté la coupe Stanley avec les Blues en 2019, a sauté sur l’occasion de se joindre aux Panthers.

Les Panthers ont cédé deux choix de repêchage aux Sénateurs en échange de l’attaquant, mercredi.

« Nous passons normalement l’été là, mais cette année nous avons décidé d’y rester, a déclaré Tarasenko. Les enfants vont y jouer au hockey et aller à l’école, en plus de profiter du soleil. »

Tarasenko compte également gagner avec sa nouvelle équipe. Ce dernier passe d’une équipe hors du portrait des séries à celle avec la meilleure fiche de la ligue.

Jeudi, à l’entraînement, l’entraîneur-chef Paul Maurice a placé son nouvel attaquant sur un trio avec Aleksander Barkov et Sam Reinhart, qui a inscrit 45 buts jusqu’ici cette saison.

L’attaquant connaît bien quelques joueurs de sa nouvelle équipe. Il est bon ami avec le gardien Sergei Bobrovsky et le défenseur Dmitry Kulikov, en plus d’avoir joué avec le défenseur Niko Mikkola avec les Blues. Tarasenko s’est aussi entraîné avec l’attaquant Matthew Tkachuk pendant les étés.

Barkov a dit que l’équipe n’a pas eu besoin de beaucoup de temps pour accueillir son nouvel ajout, car même si les Panthers sont déjà au sommet du classement, Tarasenko rend l’équipe encore meilleure.

« L’ajout de Tarasenko dans notre équipe est immense, a lancé Barkov. Il peut marquer, créer des jeux, et il est très habile et travaille fort. C’est excitant. »

Tarasenko a marqué 17 buts cette saison et 287 en carrière.

Tarasenko avait une clause complète de non-échange à son contrat d’une saison et cinq millions de dollars. L’ailier a mentionné que la Floride était la seule équipe où il voulait être échangé.