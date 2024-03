(New York) Les défenseurs ont monopolisé les trois étoiles de la semaine dans la LNH, lundi, après que Roman Josi, des Predators de Nashville, Brandon Montour, des Panthers de la Floride, et Josh Morrissey, des Jets de Winnipeg, eurent mérité les honneurs.

La Presse Canadienne

Josi a inscrit trois buts et amassé quatre mentions d’aide en trois matchs pour les Predators la semaine dernière, tandis que la formation du Tennessee portait à huit sa série de victoires.

Il a notamment amassé trois points dans une victoire de 4-1 contre les Sénateurs d’Ottawa mardi, et trois autres dans un gain de 6-1 contre le Wild du Minnesota jeudi.

Montour a ajouté deux filets — victorieux — et quatre mentions d’assistance à sa fiche, tandis que les Panthers signaient trois victoires et se hissaient en tête du classement général de la LNH.

De son côté, Morrissey a marqué un but et récolté six mentions d’aide en quatre parties avec les Jets, qui ont gagné trois de ces duels et se sont hissés en tête de la section Centrale.