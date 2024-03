PHOTO STEPHANIE SCARBROUGH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Anaheim) Les Devils du New Jersey ont acquis Kurtis MacDermid de l’Avalanche du Colorado, vendredi, dans le but d’ajouter de la robustesse à leur équipe pour la course aux séries éliminatoires dans l’Association Est.

En retour, les Devils ont cédé un choix de septième ronde au prochain repêchage, ainsi que l’attaquant de 23 ans, sans contrat, Zakhar Bardakov.

MacDermid, qui aura 30 ans à la fin du mois, a obtenu une moyenne de temps de glace d’un peu plus de cinq minutes par rencontre en 29 matchs joués cette saison. Il a inscrit deux buts et a écopé de 23 minutes de pénalité.

MacDermid peut jouer comme défenseur ou attaquant.

Bardakov, choix de septième tour en 2021, joue dans la Ligue continentale de hockey cette saison.