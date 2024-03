(Tampa) La nouvelle du départ de Jocelyn Thibault a résonné jusque chez le Canadien, dans cette région de la Floride nommée Tampa Bay.

Ainsi, l’entraîneur adjoint du Canadien Stéphane Robidas a lui aussi exprimé sa déception de voir son ami ainsi quitter la direction générale de Hockey Québec d’une manière aussi prématurée et inattendue.

« C’est sûr que c’est triste pour Hockey Québec, a expliqué Robidas vendredi après l’entraînement du Canadien en banlieue de Tampa. Jocelyn, c’est un ami… c’est un gars qui s’est impliqué dans le monde du hockey, et qui l’a fait pour les bonnes raisons. Il a fait beaucoup pour le hockey mineur, il a voulu s’impliquer pour aller aider à Hockey Québec, et il a fait un bon travail pendant les deux ans qu’il a été là. C’est triste de le voir partir, mais il doit aussi penser à lui. »

Au cœur de cette décision, on le rappelle, serait un conflit assez important avec plusieurs des dirigeants des associations régionales qui, semble-t-il, ont été récalcitrants devant ce que Thibault tentait de mettre en place depuis un an.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DU CANADIEN DE MONTRÉAL Stéphane Robidas, entraîneur adjoint du Canadien

Cette impasse a atteint sa conclusion avec le départ de l’ancien gardien du Canadien en date de jeudi. Une situation dont Stéphane Robidas se désole.

« Il ne faut jamais oublier pourquoi les jeunes jouent au hockey : pour s’amuser, a-t-il tenu à dire. Il y a différentes catégories au hockey. Ce n’est pas toujours pour jouer dans la LNH ; il y en a qui veulent juste s’amuser, juste aller sur la glace, et c’est correct. Ils ne veulent pas nécessairement s’améliorer, et il n’y a aucun problème là-dedans. Il y en a d’autres qui veulent être compétitifs, et c’est correct aussi.

« Il y a de bons entraîneurs, de bonnes organisations… mais comme dans n’importe quel milieu, il y a du bon et il y a du moins bon. C’est sûr qu’on s’attarde beaucoup plus au négatif ; je pense qu’il se fait de bonnes choses dans le monde du hockey mineur, il y a eu des bonnes années de hockey au Québec, entre autres les 2003 qui ont gagné les Jeux du Canada, avec des gars comme Joshua Roy. »

En attendant de connaître la suite, Stéphane Robidas estime que les choses ne peuvent plus continuer ainsi dans le monde du hockey mineur, et il n’est certes pas le seul.

« C’est sûr qu’il y a des choses à changer, des choses qu’on aimerait améliorer, a-t-il ajouté. Mais je ne connais pas les réponses. »