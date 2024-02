Lisez les comptes rendus des matchs du 27 février dans la LNH.

L’Avalanche défait les Stars 5-1 Andrew Cogliano et Nathan MacKinnon ont marqué à 49 secondes d’intervalle en deuxième période pour aider l’Avalanche du Colorado à vaincre les Stars de Dallas 5-1, mardi. MacKinnon a également obtenu une mention d’aide. Il a récolté au moins un point lors des 29 matchs à domicile de l’Avalanche cette saison. C’est la plus longue séquence du genre depuis Mario Lemieux (31), en 1995-96. Joel Kiviranta, Mikko Rantanen et Artturi Lehkonen ont également contribué à cette cinquième Victoire consécutive de l’Avalanche en touchant la cible. Cale Makar s’est fait complice du but de MacKinnon. Avec 308 points, il est devenu le défenseur le plus productif de l’histoire du club, devant Tyson Barrie. Alexandar Georgiev a effectué 33 arrêts. Les Stars disputaient un deuxième match en autant de jours après avoir perdu 3-2 en prolongation contre les islanders de New York. Ils ont amorcé le match en force et Logan Stankoven a ouvert la marque après seulement 60 secondes de jeu. Jake Oettinger a repoussé 22 rondelles pour les Stars. Pat Graham, Associated Press

Les Flames remportent un 4e match de suite PHOTO JEFF MCINTOSH, LA PRESSE CANADIENNE Yegor Sharangovich Yegor Sharangovich a brisé l’égalité en troisième période et les Flames de Calgary ont remporté un quatrième match de suite en venant à bout des Kings de Los Angeles 4-2, mardi. Andrew Mangiapane et Blake Coleman avaient préalablement marqué pour les Flames et Mikael Backlund a scellé l’issue de la rencontre dans un filet désert. Chris Tanev s’est fait complice de deux buts. Les Flames demeurent à cinq points des Predators de Nashville et de la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Association de l’Ouest. Le Québécois Jonathan Huberdeau a récolté une mention d’aide. Après un début de saison compliqué, il a amassé 11 points à ses 10 dernières rencontres. Le gardien Jacob Markstrom a effectué 20 arrêts et a obtenu sa cinquième mention d’aide de la saison dans la victoire, soit plus que tout autre gardien dans la Ligue nationale de hockey. Phillip Danault et Kevin Fiala ont touché la cible de deuxième période pour les Kings, qui ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs. Cam Talbot a repoussé 33 rondelles. Les Kings étaient privés d’Adrian Kempe, qui s’est blessé lundi contre les Oilers d’Edmonton. Darren Haynes, La Presse Canadienne

Erik Karlsson tranche en prolongation pour les Penguins PHOTO BOB FRID, USA TODAY SPORTS Erik Karlsson Erik Karlsson a inscrit le but gagnant à 1 : 42 de la prolongation et les Penguins de Pittsburgh ont signé une troisième victoire d’affilée en défaisant les Canucks de Vancouver 4-3, mardi. Rickard Rakell, avec deux buts, et Lars Eller ont également trouvé le fond du filet pour les Penguins. Sidney Crosby s’est fait complice de deux buts, atteignant au passage le plateau des 1000 points à forces égales au cours de sa carrière. Tristan Jarry a repoussé 32 rondelles. J. T. Miller, Nils Hoglander et Brock Boeser ont assuré la réplique des Canucks. Thatcher Demko a effectué 36 arrêts. En retard 2-0 en deuxième période, les Penguins ont profité de l’apport de Rakell pour créer l’égalité. L’attaquant a réussi son doublé en un peu plus de sept minutes. Eller a ensuite forcé la tenue d’une période supplémentaire à 9 : 45 de la troisième période. L’ancien du Canadien de Montréal a profité de la circulation devant le filet pour inscrire son 11e filet de la campagne. Nick Wells, La Presse Canadienne

Nico Hischier se démarque dans la victoire des Devils contre les Sharks PHOTO JEFF CHIU, ASSOCIATED PRESS Nico Hischier et Kevin Bahl Nico Hischier a amassé quatre points, dont un but, et les Devils du New Jersey ont défait les Sharks de San Jose 7-2, mardi. Les Devils ont marqué sept buts à forces égales après avoir accordé le premier filet et ont porté leur fiche à 16-10-2 sur la route cette saison. Ils sont à cinq points d’une place au sein du portrait des éliminatoires dans l’Est. Jack Hughes a également contribué à la victoire avec un but et deux aides. Jesper Bratt, Kevin Bahl, Colin Miller, Brendan Smith et Dawson Mercer ont aussi fait bouger les cordages dans la victoire. Timo Meier a préparé deux buts contre son ancienne équipe à son premier match à San Jose depuis la transaction entre les deux clubs il y a 12 mois. Nico Sturm et Justin Bailey ont été les deux buteurs des Sharks, qui ont perdu six de leurs sept dernières rencontres. Ils sont au dernier rang du classement général de la Ligue nationale de hockey, à égalité avec les Blackhawks de Chicago. Mackenzie Blackwood a quitté la rencontre en fin de première période en raison d’une blessure après avoir repoussé les 13 tirs dirigés vers lui. En relève, Kaapo Kahkonen a cédé sept fois sur 31 lancers. Eric He, Associated Press

Les Red Wings remportent un 6e match de suite PHOTO TIM FULLER, USA TODAY SPORTS Shayne Gostisbehere a marqué deux buts dans une victoire de 8-3 des Red Wings de Detroit contre les Capitals de Washington 8-3, mardi, qui leur permettait de connaître une première séquence de six victoires en près de cinq ans. Lucas Raymond a inscrit un but et ajouté deux aides dans la victoire. Joe Veleno, J. T. Compher, Robby Fabbri, Alex DeBrincat et Dylan Larkin ont également trouvé le fond du filet. Patrick Kane s’est fait complice de deux buts. Alex Lyon a effectué 18 arrêts pour les Red Wings, dont la dernière série de six gains remontait du 23 mars au 2 avril 2019. Les Red Wings sont actuellement au premier rang parmi les équipes repêchées de l’Association de l’Est et pourraient participer aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2016. Le Québécois Hendrix Lapierre a enfilé l’aiguille pour les Capitals. Il avait réussi son premier doublé en carrière, la veille, dans une victoire de 6-3 contre les Sénateurs d’Ottawa. Max Pacioretty et Michael Sgarbossa ont fait bouger les cordages dans la défaite. Charlie Lindgren a bloqué 23 rondelles. Larry Lage, Associated Press

La série de victoires des Maple Leafs de Toronto s’arrête à 7 PHOTO CHRIS YOUNG, LA PRESSE CANADIENNE Jonathan Marchessault a récolté deux buts et une passe, mardi, menant les Golden Knights de Vegas à une victoire de 6-2 contre les Maple Leafs de Toronto. Marchessault totalise 32 buts cette saison, un sommet en carrière. Il a d’abord marqué au milieu du troisième tiers, avant de compléter son doublé dans un filet désert. William Karlsson, Ivan Barbashev, Mason Morelli et Nicolas Roy ont aussi fait mouche pour les Knights, qui avaient perdu trois matchs de suite. Morelli obtenait son deuxième filet dans la LNH, à son cinquième match dans la ligue. Shea Theodore a fourni trois passes et Adin a bloqué 29 tirs, étant battu par Tyler Bertuzzi et Ryan Reaves. Ilya Samsonov a repoussé 26 rondelles pour les Maple Leafs, qui avaient gagné sept matchs d’affilée. Les Maple Leafs accueilleront jeudi les Coyotes de l’Arizona, qui ont été battus 4-2 à Montréal mardi. La Presse Canadienne

Matthew Tkachuk marque à son retour, les Panthers gagnent contre les Sabres PHOTO LYNNE SLADKY, ASSOCIATED PRESS

Matthew Tkachuk a marqué un but et récolté une aide à son retour au jeu et les Panthers de la Floride ont vaincu les Sabres de Buffalo 3-2, mardi. Tkachuk a porté la marque à 2-1 en faveur des Panthers lors d’un avantage numérique avec 4 : 24 à jouer en première période. Les favoris locaux n’ont jamais perdu l’avance pour remporter un huitième match à leurs neuf derniers et rejoindre les Bruins de Boston au sommet du classement de l’Association de l’Est. Tkachuk avait raté le dernier match des siens en raison d’une blessure au haut du corps subie jeudi contre les Hurricanes de la Caroline. Sam Bennett et Brandon Montour ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Panthers. Montour a ajouté deux aides, lui qui a amassé 10 points à ses cinq dernières rencontres. Sergei Bobrovsky a effectué 30 arrêts. Dylan Cozens et Tage Thompson ont répliqué pour les Sabres, qui avaient remporté leurs trois dernières rencontres. Ukko-Pekka Luukkonen a repoussé 35 tirs. Colby Guy, Associated Press

Les Flyers marquent 3 buts en 6 : 01 au 3e tiers, dans un gain contre Tampa Bay PHOTO MATT SLOCUM, ASSOCIATED PRESS Tyson Foerster a marqué le premier de trois buts des Flyers en 6 : 01 au troisième tiers, mardi, alors que Philadelphie a signé un gain de 6-2 contre le Lightning de Tampa Bay. Foerster, Travis Sanheim et Sean Walker ont ainsi porté le coussin des Flyers à 4-1. Bobby Brink, Noah Cates et Cam York ont été les autres buteurs des Flyers, qui avaient perdu leurs deux derniers matchs. Samuel Ersson a fait 21 arrêts, étant déjoué par Nicholas Paul et Steven Stamkos. Andrei Vasilevskiy a stoppé 23 tirs pour le Lightning, qui avait gagné quatre matchs de suite à l’étranger. Le meilleur pointeur de la LNH, Nikita Kucherov, a porté son total à 103 points avec une passe sur le but de Stamkos. Au premier vingt, le match a été interrompu durant neuf minutes par une panne de courant partielle, au Wells Fargo Center. Anthony Sanfilippo, Associated Press

Les Jets signent une 4e victoire de suite en défaisant les Blues PHOTO FRED GREENSLADE, LA PRESSE CANADIENNE Sean Monahan a marqué un but et ajouté une mention d’aide pour aider les Jets de Winnipeg à vaincre les Blues de St. Louis 4-2, mardi, et ainsi prolonger leur séquence à quatre victoires. L’ancien du Canadien de Montréal a marqué six buts et totalisé sept points en neuf matchs depuis qu’il a été acquis en retour d’une sélection de première ronde en 2024 et d’un choix conditionnel de troisième tour en 2027. Il avait raté le dernier match des Jets puisqu’il était malade. Brenden Dillon, Kyle Connor et Alex Iafallo ont aussi touché la cible pour les Jets, qui ont remporté sept de leurs huit derniers matchs. Josh Morrissey et Nikolaj Ehlers ont chacun récolté deux mentions d’aide. Laurent Brossoit a effectué 36 arrêts devant 13 139 partisans au Canada Life Centre. Pavel Buchnevich et Brandon Saad ont enfilé l’aiguille pour les Blues, qui n’ont remporté qu’une de leurs cinq dernières parties. Joel Hofer amorçait un premier match dans sa ville natale. Il a bloqué 28 tirs. Judy Owen, La Presse Canadienne

Un 6e gain de suite pour les Predators, qui l’emportent contre les Sénateurs PHOTO GEORGE WALKER IV, ASSOCIATED PRESS Roman Josi a réussi un doublé et a ajouté une aide et les Predators de Nashville ont signé une sixième victoire consécutive en battant les Sénateurs d’Ottawa 4-1, mardi. Gustav Nyquist a lui aussi totalisé trois points, touchant la cible une fois. Michael McCarron a été l’autre buteur du club du Tennessee et Juuse Saros a effectué 24 arrêts. Les Predators disputaient un premier match à la maison après avoir remporté les cinq matchs d’un périple à l’étranger pour la première fois de leur histoire. Drake Batherson a été l’unique buteur de la formation ottavienne et Joonas Korpisalo a repoussé 32 rondelles. Les Sénateurs, qui ont été incapables d’effectuer un tir au but en troisième période, ont perdu un deuxième match en autant de jours. Ils s’étaient inclinés 6-3 face aux Capitals de Washington, lundi. L’attaquant Josh Norris a quitté la rencontre après huit minutes de jeu en deuxième période en raison d’une collision avec Cole Smith, des Predators. Il n’est pas revenu au jeu, blessé au haut du corps. Jim Diamond, Associated Press