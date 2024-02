(New York) On arrive ici, en plein Manhattan, entre les grands édifices, les livreurs à vélo qui ne voient rien et les bruits de klaxons à gauche et à droite, et, rapidement, on voit le slogan, écrit en gros un peu partout : « L’aréna le plus célèbre du monde ».

Le plus célèbre ? C’est matière à débat, d’abord parce qu’il y a peut-être un aréna plus célèbre sur un autre continent sans qu’on le sache. Mais sur ce continent-ci, en tout cas, c’est sans doute vrai. Le drame, c’est que le spectateur moyen ne peut pas voir tous les trésors qui s’y cachent.

Les trésors, ce sont les photos accrochées par dizaines dans les entrailles de l’aréna, qui témoignent de tout ce qui s’est passé par ici depuis 1879. Juste en allant en direction des vestiaires, on les voit défiler sous nos yeux, affichées comme dans un musée, parfois en noir et blanc, souvent en couleur.

Par ici, une photo datant de novembre 1969 et montrant un jeune Jagger qui marche avec confiance avec ses amis des Rolling Stones, une scène qui se retrouvera dans Gimme Shelter, spectaculaire documentaire sur une tournée qui culminera un mois plus tard avec des Hells Angels et un mort en Californie.

Par-là, une photo d’un Dylan fédérateur, en train d’hypnotiser son public sur la même scène en janvier 1974. Plus haut, dans la salle de presse, un légendaire face-à-face entre Ali et Frazier, datant de 1971, a été immortalisé.

PHOTO RICHARD LABBÉ, LA PRESSE Une affiche encadrée montrant Bob Dylan en concert au Madison Square Garden, en janvier 1974

PHOTO RICHARD LABBÉ, LA PRESSE Une affiche encadrée montrant le célèbre face-à-face entre Joe Frazier et Mohammed Ali au Madison Square Garden, en 1971 1 /2



En sortant par le garage, les plus fins observateurs peuvent reconnaître la non moins célèbre rampe, que quantité de limos et de voitures ont empruntée au fil du temps pour déposer des gens bien connus. Entre autres, les gars de Led Zeppelin, qu’on peut voir arriver exactement par ici dans le film The Song Remains the Same, un classique du cinéma de minuit.

Une visite par ici, c’est comme une visite au musée, en somme, et on ne s’en lasse jamais.