Lisez les comptes rendus des parties disputées mardi soir dans la LNH.

Consultez les sommaires des rencontres

Connor McDavid a récolté six mentions d’aide pour aider les Oilers d’Edmonton à vaincre les Red Wings de Detroit 8-4, mardi. C’était un deuxième match de six points en carrière pour McDavid. Le capitaine des Oilers est ainsi devenu le quatrième joueur le plus rapide de l’histoire de la Ligue nationale de hockey à atteindre le plateau des 600 aides en carrière, lui qui a eu besoin de 616 matchs pour y arriver. Seuls Wayne Gretzky (416), Mario Lemieux (514) et Bobby Orr (608) y sont parvenus plus rapidement. McDavid obtenait par ailleurs au moins trois points dans un match pour la 115e fois de sa carrière. C’est un sommet dans l’histoire du club albertain, à égalité avec Mark Messier. L’attaquant de 27 ans totalise 324 buts et 927 points depuis ses débuts. Le pointage était de 3-3 après 40 minutes de jeu, mais les Oilers ont pris le contrôle du match avec cinq buts en troisième période. Dylan Holloway, Ryan Nugent-Hopkins (deux fois), Zach Hyman et Evander Kane ont tous marqué pour mettre le match hors de portée des Red Wings. Evan Bouchard a totalisé un but et deux aides dans cette huitième victoire de suite à domicile des Oilers. Leon Draisaitl et Cody Ceci ont été les autres buteurs et Stuart Skinner a effectué 35 arrêts. Alex DeBrincat, Joe Veleno, Patrick Kane et David Perron ont répliqué pour les visiteurs. Ville Husso a cédé une fois sur sept tirs devant la cage des Red Wings avant de se blesser. En relève, Alex Lyon a cédé quatre fois sur 22 tirs. La Presse Canadienne

Bobby McMann signe un tour du chapeau pour les Leafs Bobby McMann a réussi un tour du chapeau et les Maple Leafs de Toronto ont gagné 4-1 face aux Blues de St. Louis, mardi. PHOTO JOHN E. SOKOLOWSKI, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Bobby McMann (74) marque un but. William Nylander a été l’autre buteur des Maple Leafs. Ilya Samsonov a fait 14 arrêts, n’étant déjoué que par Alexey Toropchenko. Mitch Marner et John Tavares étaient absents du côté torontois (une décision de dernière minute, ni l’un ni l’autre ne se sentant assez bien pour jouer). Jordan Binnington a bloqué 28 tirs pour les Blues, qui avaient une fiche de 7-1-0 à leurs huit derniers matchs. Toronto va accueillir les Flyers de Philadelphie jeudi. Le même jour, les Blues vont recevoir les Oilers d’Edmonton. La Presse Canadienne

Luukkonen effectue 33 arrêts dans une victoire de 7-0 des Sabres contre les Kings PHOTO JEFFREY T. BARNES, ASSOCIATED PRESS Ukko-Pekka Luukkonen a repoussé 33 tirs. Ukko-Pekka Luukkonen a repoussé les 33 tirs dirigés vers lui pour signer son quatrième blanchissage en carrière et les Sabres de Buffalo ont vaincu les Kings de Los Angeles 7-0, mardi. Les quatre jeux blancs de Luukkonen sont survenus cette saison. Le Finlandais est ainsi devenu le premier gardien des Sabres depuis Ryan Miller, en 2011-12, à blanchir quatre fois ses adversaires au cours d’une seule campagne. Jordan Greenway a réussi un doublé, aidant les Sabres à mettre un terme à une séquence de trois revers à domicile. Rasmus Dahlin, JJ Peterka et Alex Tuch ont également contribué à cette victoire avec des récoltes d’un but et une aide chacun. Kyle Okposo et Zach Benson ont été les autres buteurs des favoris locaux, qui ont inscrit le premier but d’un match pour la première fois en huit rencontres. David Rittich a cédé cinq fois sur 17 lancers en 40 minutes pour les Kings, qui avaient amorcé la journée au deuxième rang pour le moins de buts alloués avec 127. En relève, Cam Talbot a permis deux buts sur sept tirs. Les Kings avaient vaincu les Oilers d’Edmonton 4-0, samedi, lors du premier match de l’entraîneur-chef par intérim Jim Hiller à la barre du club. John Wawrow, Associated Press

Trois buts pour Brady Tkachuk, dans une victoire de 6-3 des Sénateurs PHOTO MARC DESROSIERS, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Brady Tkachuk (7) et Jack Roslovic (96) Brady Tkachuk a réussi un deuxième tour du chapeau en carrière, mardi, aidant les Sénateurs d’Ottawa à l’emporter 6-3 devant les Blue Jackets de Columbus. Tkachuk a marqué deux fois en avantage numérique. Claude Giroux a enfilé l’aiguille en infériorité, en plus d’être complice de deux filets. Ridly Greig et Erik Brannstrom ont été les autres buteurs des Sénateurs, victorieux à leurs quatre derniers matchs. Anton Forsberg a stoppé 36 tirs. Il a été battu par Dmitri Voronkov, Boone Jenner et Jack Roslovic. Les Sénateurs seront de retour en action jeudi, alors qu’ils vont accueillir Anaheim. Daniil Tarasov a fait 24 arrêts pour les Blue Jackets, qui comptent un seul gain à leurs cinq dernières rencontres. Columbus a été 0 en 5 avec l’avantage d’un homme. La Presse Canadienne

Lehkonen récolte 4 points dans la victoire de 6-3 de l’Avalanche contre les Capitals PHOTO GEOFF BURKE, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Artturi Lehkonen a marqué deux buts Artturi Lehkonen a marqué deux buts et ajouté deux aides et l’Avalanche du Colorado a mis un terme à une série de quatre défaites en défaisant les Capitals de Washington 6-3, mardi. L’ancien attaquant du Canadien de Montréal et ses compagnons de trio Ross Colton et Miles Wood ont inscrit quatre des six buts des visiteurs dans la rencontre. Colton a marqué lors d’une descente à deux contre un en profitant d’une passe de Wood en première période et a lui-même obtenu une mention d’aide sur le premier but de Lehkonen. Lehkonen a ensuite servi une passe sans regarder à Mikko Rantanen, qui a marqué en avantage numérique, puis a ajouté un but dans une cage déserte. Wood a lui aussi placé la rondelle dans un filet abandonné. Devon Toews a été l’autre buteur de l’Avalanche, qui signait une première victoire à son cinquième match d’un voyage dans l’Est qui en compte six au total. Alexandar Georgiev a effectué 24 arrêts. Alexander Ovechkin a touché la cible dans un sixième match de suite. Connor McMichael et Beck Malenstyn ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Capitals, qui ont perdu huit de leurs neuf dernières parties. Charlie Lindgren a bloqué 31 rondelles. Stephen Whyno, Associated Press

Brayden Point tranche en fusillade pour le Lightning, qui défait les Bruins 3-2 PHOTO CHARLES KRUPA, ASSOCIATED PRESS Brayden Point a marqué le seul but de la séance de tirs de barrage Brayden Point a marqué le seul but de la séance de tirs de barrage pour procurer une victoire de 3-2 au Lightning de Tampa Bay contre les Bruins de Boston, mardi. Nikita Kucherov et Erik Cernak ont touché la cible pour le Lightning, qui menait 2-0 après 21 minutes de jeu. Andrei Vasilevskiy a effectué 36 arrêts et trois autres en fusillade. Brad Marchand a récolté deux mentions d’aide à son 1000e match en carrière dans la Ligue nationale de hockey. Il est le huitième joueur à atteindre ce plateau dans l’histoire de l’équipe. Les Bruins ont annoncé qu’ils allaient lui rendre hommage lundi, avant le match contre les Stars de Dallas. Charlie McAvoy et James van Riemsdyk ont trouvé le fond du filet pour les Bruins, qui ont perdu trois de leurs quatre dernières rencontres. Linus Ullmark a repoussé 23 tirs pour la formation du Massachusetts. Il a toutefois semblé pousser lui-même la rondelle dans son filet après avoir partiellement bloqué le lancer décisif de Point. Jimmy Golen, Associated Press

Tatar fait la différence pour le Kraken, qui met fin à une série de trois défaites PHOTO DENNIS SCHNEIDLER, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Tomas Tatar (90) marque un but. Tomas Tatar a été le seul à marquer en fusillade alors que le Kraken de Seattle a infligé un revers de 2-1 aux Islanders de New York, mardi. Matty Beniers du Kraken a touché la cible au premier tiers avant le but égalisateur de Kyle Palmieri en avantage numérique, au deuxième vingt. Philipp Grubauer a stoppé 26 tirs à son premier départ depuis le 9 décembre, à la suite d’une blessure au bas du corps. Il a aidé le Kraken à stopper une série de trois défaites. En fusillade, il a frustré Oliver Wahlstrom, Bo Horvat et Mathew Barzal. Seattle va terminer un voyage de quatre matchs jeudi, à Boston. Ilya Sorokin a fait 29 arrêts pour les Islanders. Dimanche, les Islanders vont affronter leurs rivaux de New York les Rangers à l’extérieur, au MetLife Stadium. Scott Charles, Associated Press

Nico Hischier marque 2 fois dans la victoire de 4-2 des Devils contre les Predators PHOTO STEVE ROBERTS, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Nico Hischier Nico Hischier a réussi un doublé pour mener les Devils du New Jersey à une victoire de 4-2 contre les Predators de Nashville, mardi. Timo Meier et Jack Hughes ont également fait bouger les cordages pour les Devils, qui ont gagné deux matchs en autant de jours. Nico Daws a effectué 30 arrêts. Ryan O’Reilly et Tommy Novak ont répliqué pour les Predators, qui ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs. Juuse Saros a repoussé 43 rondelles. Roman Josi et Cody Glass ont chacun récolté deux mentions d’aide. Meier a inscrit le filet de la victoire avec 5 : 15 à écouler en troisième période. Hischier a ajouté le but d’assurance dans une cage déserte au cours de la dernière minute de jeu. O’Reilly a touché la cible en avantage numérique. Les Predators ont inscrit trois buts en supériorité à leurs deux dernières parties après avoir été blanchis pendant cinq matchs dans cette facette du jeu. Jim Diamond, Associated Press

Robertson marque le but clé en 3e période pour la Caroline, qui l’emporte 4-2 PHOTO JEROME MIRON, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Jason Robertson (21) et Joe Pavelski (16) Jason Robertson a enfilé le but déterminant en début de troisième période, mardi, guidant les Stars de Dallas vers un gain de 4-2 face aux Hurricanes de la Caroline. Robertson domine les siens avec 54 points cette saison, incluant 18 buts. Roope Hintz, Mason Marchment et Matt Duchene ont réussi les autres filets des Stars, qui ont une fiche de 6-1-0 depuis sept rencontres. Hintz mène les Stars avec 23 buts cette saison. Jake Oettinger a bloqué 32 tirs, en route vers un sixième gain consécutif. Jesper Fast et Jordan Staal ont riposté pour les Hurricanes, qui avaient remporté cinq matchs de suite à l’étranger. Pyotr Kochetkov a fait 19 arrêts. Jordan Martinook des Hurricanes a récolté deux passes, comme Joe Pavelski du côté de Dallas. Associated Press