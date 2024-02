Lisez les comptes rendus des matchs disputés mercredi dans la LNH.

Joel Eriksson Ek et Matt Boldy ont tous deux récolté un but et une assistance et le Wild du Minnesota a battu les Coyotes de l’Arizona 3-1, mercredi soir.

Jonas Brodin a également fait scintiller la lumière rouge pour le Wild, qui a obtenu une quatrième victoire de suite. Il a également remporté sept de ses neuf dernières sorties.

Marc-André Fleury a bloqué 25 rondelles pour enregistrer une 554e victoire en carrière dans la LNH.

Logan Cooley a privé Fleury d’un 75e jeu blanc en carrière lorsqu’il a réduit l’écart en troisième période. Néanmoins, les Coyotes ont subi une septième défaite d’affilée.

Connor Ingram a amorcé la rencontre devant le filet des Coyotes et il a stoppé 28 tirs en deux périodes avant d’être remplacé par Karel Vejmelka. Ce dernier a réalisé 12 arrêts au troisième engagement.

Boldy a donné les devants 3-1 au Wild alors qu’il restait un peu moins de neuf minutes à écouler au match.

Les Coyotes n’ont inscrit que 16 buts lors de leur séquence de revers.

Jack Magruder, Associated Press