(Toronto) La Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) organisera une tournée promotionnelle qui s’arrêtera dans trois arénas de la LNH, le week-end du 16 et 17 mars.

La Presse Canadienne

Montréal clôturera ce week-end en affrontant Toronto au PPG Paints Arena, le domicile des Penguins de Pittsburgh, le dimanche 17 mars à 12 h 30.

New York et Minnesota lanceront les activités du week-end en croisant le fer au Xcel Energy Center, l’aréna du Wild du Minnesota, le samedi 16 mars à 15 h 30. Ce duel sera suivi du match entre Boston et Ottawa au Little Caesars Arena, le domicile des Red Wings de Detroit, à 18 h.

« Organiser ces matchs dans trois exceptionnels amphithéâtres pendant le Mois de l’histoire des femmes créera un moment inoubliable de cette saison inaugurale de la LPHF, a indiqué Jayna Hefford, vice-présidente principale des opérations hockey de la ligue. Pour les partisans qui assistent à ces matchs et les joueuses qui jouent, ce sera une grande célébration de l’avancement et des opportunités pour les femmes et le hockey partout dans le monde. »

Le 17 février 2019, le Little Caesars Arena a accueilli le troisième match de la première représentation de la Série de la rivalité entre l’équipe de hockey féminin du Canada et celle des États-Unis. Dix joueuses de cette partie seront de retour. Le Canada avait triomphé 2-0 devant une foule de 9048 spectateurs.

Le 12 mars 2022, le PPG Paints Arena a été l’hôte d’un match revanche de la rivalité, organisé par l’Association des joueuses professionnelles de hockey féminin. Les Canadiennes ont vaincu les Américaines 3-2 en prolongation devant 5410 spectateurs.

Montréal occupe actuellement le premier rang du classement général de la LPHF avec 17 points.